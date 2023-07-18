Veja os sinais da infecção intestinal, doença que levou Romário à internação

Romário está internado com infecção intestinal Crédito: Reprodução @Romário

O ex-jogador de futebol Romário - e senador pelo PL do Rio de Janeiro - foi internado às pressas na última quinta (13) após apresentar um quadro de infecção intestinal. O político, de 57 anos, apresentou uma melhora em seu estado de saúde e está acompanhado da família. Romário toma medicamentos intravenosos para a sua recuperação.

O senador sentiu dores na quinta passada e foi levado para o hospital. No sábado (15), usou seu perfil no Twitter para falar com seguidores sobre a internação. "Fala, galera! Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital", postou.

Mas o que seria a doença que deixou o ex-atleta de "molho"? A infecção intestinal é a presença de alguma substância tóxica no intestino, podendo ser uma toxina de um alimento estragado, um vírus ou bactéria.

"As causas da doença são vírus, com rotavírus, e bactérias, como salmonela, que encontramos na maionese estragada, parasitoses intestinais e alguma toxina de alimentos estragados. Muitas vezes não sabemos exatamente qual foi o causador da infecção intestinal", diz a gastroenterologista Mariana Pacheco, da Rede Meridional.

O especialista Eduardo Furieri, da Samp, diz que a doença também é conhecida como gastroenterite. "Trata-se de uma inflamação causada por diferentes agentes que afetam o trato gastrointestinal". O médico conta que os sintomas são variáveis, podendo ser mais brandos ou até quadros mais intensos. "Tudo depende de vários fatores, como o tipo de agente causador da infecção e o limiar de dor de cada paciente".

SINTOMAS

Diarreia





Náuseas





Vômitos





Dor na barriga





Mal-estar





Febre





Desidratação

Romário está sendo tratado com antibioticoterapia intravenosa - administração de antibióticos direto na circulação sanguínea. A médica conta que dependendo da situação, a doença pode ocasionar muitas dores a ponto de ter que ser internado. "A internação muitas vezes é pela desidratação causada pela abundância de idas ao banheiro e vômitos, sem que o paciente consiga se hidratar pela boca", conta Mariana Pacheco.

"Quando o paciente possui doenças mais complicadas, como diabete, câncer, pessoas que fazem quimioterapia, portadores de HIV e pacientes mais idosos ou em crianças muito pequenas, a infecção intestinal pode se agravar"

TRATAMENTO

Eduardo Furieri conta que o tratamento da infecção intestinal depende do tipo de agente causador. "Pode ser necessário o uso de antiparasitários, antibióticos e, quando necessário, até mesmo antifúngicos. É fundamental fazer uma avaliação médica com um especialista".

"O tratamento passa por repouso, hidratação e medicação para os sintomas. Também se recomenda uma dieta leve, composta por alimentos de fácil digestão, como arroz, torradas, bananas e sopas leves. E é bom evitar alimentos gordurosos, picantes, frituras e bebidas alcoólicas"