Corrida da Penha: nutricionista dá dicas para um "café campeão" antes da prova

Sim, o jejum intermitente é um estilo de dieta, ou seja, uma estratégia nutricional em que pode ser usado por um tempo. Não são todas as pessoas que conseguem se adaptar porque a ideia é ficar muito tempo sem se alimentar. Com isso, a ingestão calórica é menor, o que pode ajudar no emagrecimento, isso pra alguns pode não funcionar. Mas o jejum pode ajudar na melhora da resistência a insulina, na diminuição do risco de doenças cardiovasculares, pode ajudar a aumentar a disposição e foco, ajudar a diminuir inflamações e reduzir apetite.. Mas sempre precisa ser acompanhado e indicado por um profissional, porque a alimentação durante a janela de alimentação deve ser bem equilibrada para não causar nenhuma deficiência nutricional.

