Corrida da Penha: nutricionista dá dicas para um "café campeão" antes da prova

Aos 32 anos, Caroline Ribeiro completa, em 2025, seis anos desde o começo de sua trajetória como nutricionista. Formada pelo Centro Universitário Católico de Vitória (UniSales), ela encontrou na profissão uma forma não só de compreender melhor a forma como se alimentar, como fazer disso uma ferramenta para ajudar outras pessoas. E, de lá pra cá, a quantidade de "dietas da moda" que surgiram (e depois sumiram!) são incontáveis, o que torna o acompanhamento de muitas pessoas uma verdadeira maratona.
E se o assunto é fugir das armadilhas e vencer obstáculos, no próximo dia 20 dois talentos acompanhados por Carol têm compromisso com a superação: é neste dia que Naiara Arpini, apresentadora do Em Movimento, e Alex Bonno, comunicador da Rádio Litoral, participarão da 12ª Corrida da Penha, em Vila Velha.
Acompanhando desde fevereiro a jornada da dupla em busca de uma alimentação mais saudável, e que auxilie no rendimento da prova de 7,1km, Carol compartilhou com o Se Cuida algumas dicas e orientações que podem fazer qualquer pessoa engrenar no mundo das atividades físicas. Confira o bate-papo!
Estamos há menos de 20 dias para a Corrida da Penha, e você tem acompanhado a Naiara Arpini (Em Movimento) e o Alex Bonno (Rádio Litoral) no desafio para correr os 7,1km. Encontrar "pacientes" assim também é um desafio?
Com esse ‘’boom’’ que tivemos na corrida, têm surgido muitos pacientes interessados em ingressar em desafios, tanto pessoais, em grupos ou duplas, como da Naiara e do Alex, seja uma meta em uma distância específica, ou completar alguma prova mais longa, o que no fim da contas, eu acho muito bacana, como corredora amadora também, acompanhá-los nesse processo, e contribuir para que essas pessoas, possam ser cada vez mais ativas.
Muito se ouve falar de alimentos que são "vilões" de alguma coisa, e vez ou outra o senso comum muda. Óleo de coco, ovo, abacate,chocolate... a gente acaba nunca sabendo o que é verdade ou mito. Afinal, existem alimentos que são "vilões" quando o objetivo é mudar hábitos para abraçar um esporte?
Não existem alimentos vilões, mas existem os alimentos que se encaixam melhor na individualidade e no objetivo de cada um. De fato, alimentos fontes de gorduras são usados de forma moderada, quando consideramos um plano alimentar voltado para o esporte.
Aeróbico em jejum: mito ou verdade? Existe algum tipo de indicação ou de contraindicação para esta prática, que tantas vezes é difundida em redes sociais?
O aeróbico em jejum não é indicado quando consideramos perfomance, ou seja, quando o paciente visa melhorar seu rendimento no esporte. Nesse caso, vamos precisar da energia que vem dos alimentos, e por isso, a alimentação que antecede o exercício é muito importante. Quando consideramos um paciente que busca emagrecimento, ou melhorar a qualidade de vida através da atividade física, se a alimentação estiver adequada e se esse paciente for bem adaptado ao treino em jejum, pode sim, ser uma estratégia nesse caso. É importante pensar que, em caso de treino em jejum, a última refeição do dia anterior tem que ser bem equilibrada, com carboidratos, proteínas e gorduras.
E o tal do jejum intermitente? Confesso que eu acho isso algo bem polêmico e meio radical...mas há comprovação de que esse hábito beneficie a pessoa?
Sim, o jejum intermitente é um estilo de dieta, ou seja, uma estratégia nutricional em que pode ser usado por um tempo. Não são todas as pessoas que conseguem se adaptar porque a ideia é ficar muito tempo sem se alimentar. Com isso, a ingestão calórica é menor, o que pode ajudar no emagrecimento, isso pra alguns pode não funcionar. Mas o jejum pode ajudar na melhora da resistência a insulina, na diminuição do risco de doenças cardiovasculares, pode ajudar a aumentar a disposição e foco, ajudar a diminuir inflamações e reduzir apetite.. Mas sempre precisa ser acompanhado e indicado por um profissional, porque a alimentação durante a janela de alimentação deve ser bem equilibrada para não causar nenhuma deficiência nutricional.
A prática de corrida exige muito do físico, mas também do preparo mental do corredor. E aí, existe algo na rotina alimentar que possa ajudar também nesse quesito "foco e força", além da fé?
Isso, eu costumo dizer que a mente sempre desiste primeiro durante a corrida, precisamos estar focados no objetivo para não desistir. A alimentação saudável vai deixar o corpo com mais energia e disposição, contribuindo para um cérebro mais saudável, facilitando a comunicação entre neurônios, favorecendo o fluxo sanguíneo, o que aumenta a nossa concentração e o foco.
"Frutas, legumes, tubérculos, proteínas animal ou vegetal são alimentos nunca deveriam estar de fora do cardápio. Não tem segredo, variar a alimentação, da forma mais natural possível"
A Corrida da Penha terá concentração a partir das 7 horas, em Vila Velha. Como montar um café da manhã de campeão neste dia especial?
Primeiro devemos considerar a alimentação do dia anterior, recarregar os ‘’estoques’’ do corpo em energia para conseguir completar a prova. Os carboidratos ajudam a armazenar o glicogênio, e o corpo usa dessa energia estocada durante a corrida. A ingestão de água nos dias que antecedem a prova, também é super importante para preparar o corpo e deixar ele bem hidratado. Antes da prova, priorizar uma refeição com mais carboidratos, de rápida absorção, como pães, aipim, banana, batata doce, suco de uva, mel, torradas. É importante moderar a ingestão de proteínas, fibras e gorduras nessa refeição.
Voltando à experiência com Naiara e Alex, nesta reta final até o cumprimento do desafio, quais são as principais metas sob o seu ponto de vista?
O primeiro objetivo é eles concluírem a prova! (risos) Queremos que eles se sintam bem, curtam a corrida, a experiência e quem sabe, eles não seguem nesse ritmo mesmo após o desafio?! Mas nessa reta final vamos focar na hidratação, evitar excessos, evitar bebida alcoólica, além de manter uma alimentação rica em nutrientes e equilibrada para entregar esse desafio da melhor forma possível.