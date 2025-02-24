Naiara Arpini e Alex Bonno topam desafio para os 7,1km da Corrida da Penha

Naiara Arpini e Alex Bonno toparam o desafio da corrida Crédito: Divulgação/ Naiara Arpini e Alex Bonno

Conciliar as horas de trabalho com um bom cochilo, com preguicinha assistindo TV ou com uma ida ao "podrão" para matar a fome serão coisas do passado - pelo menos pelos próximos 60 dias - para a repórter Naiara Arpini, do Em Movimento, e para o comunicador Alex Bonno, da Rádio Litoral. Provocados a adotar hábitos mais saudáveis, os dois são nomes confirmados no 1º Desafio Corrida da Penha. No próximo dia 20 de abril, Naiara e Alex vão se juntar a outros dois mil corredores para a prova de rua que abre a celebração da Festa da Penha 2025, em Vila Velha.

Para que esse desafio seja, além de estimulante, prazeroso, a Rede Gazeta chamou três parceiros para ajudar os mais novos corredores: Wellness Club será a rede de academias oficial da dupla, onde Naiara e Alex farão seus exercícios com supervisão de profissionais de Educação Física. Além dela, a Pulse Assessoria Esportiva vai trabalhar um plano de treinamento individual para os desafiados, que terão também o acompanhamento da nutricionista Carolina Ribeiro.

Estreante no mundo das corridas, Alex Bonno não esconde o entusiasmo com o desafio. "Só estava faltando uma motivação para voltar à vida saudável. Sempre fugi da academia, mas quero pegar o ritmo e conseguir manter esses novos hábitos depois de cruzar a linha de chegada da Corrida da Penha", conta ele.

Naiara, por sua vez, fará do desafio um argumento para também levar hábitos saudáveis para a família: "Minha mãe venceu uma depressao através da corrida, mas parou de correr e eu queria muito que ela voltasse. Esse desafio será uma forma de eu convencê-la a retornar pra me apoiar", diz a apresentadora do Em Movimento.

Fique de olho

A partir desta segunda-feira (24), o ritmo do Desafio Corrida da Penha vai tomar conta das redes sociais dos nossos participantes - siga @alexbonno e @nai_arpini no Instagram - e também em matérias no site "Se Cuida", de A Gazeta. Lá, você vai conferir a rotina de treinos, dicas dos especialistas que vão acompanhar a dupla e muito conteúdo de inspiração para você também entrar no pique.