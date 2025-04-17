Trecho da ES 010 em frente ao Sesc de Praia Formosa será reformado

Foi iniciada uma obra para a troca do piso da ES 010 no trecho em frente ao Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que tem aproximadamente um quilômetro de extensão. O local é cercado de polêmicas, em meio à promessas e a necessidade de reformas da via, sendo o único ponto dos 265 km de rodovia - da Serra até Itaúnas, em Conceição da Barra - permanentemente não asfaltado. E se alguém sonhava com asfalto, não vai ser dessa vez.