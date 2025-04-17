Trecho da ES 010 em frente ao Sesc de Praia Formosa será reformado

Foi iniciada uma obra para a troca do piso da ES 010 no trecho em frente ao Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, que tem aproximadamente um quilômetro de extensão. O local é cercado de polêmicas, em meio à promessas e a necessidade de reformas da via, sendo o único ponto dos 265 km de rodovia - da Serra até Itaúnas, em Conceição da Barra - permanentemente não asfaltado. E se alguém sonhava com asfalto, não vai ser dessa vez.
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela administração e manutenção da rodovia, será aplicado no trecho o pavimento em bloco intertravado (PAV-s), “para manter a segurança da rodovia naquele trecho que é de baixa velocidade”.
A intervenção faz parte do projeto de reabilitação da ES 010. Conforme o DER-ES, o projeto começa do final da ponte Flodoaldo Borges Miguel, que fica sobre o Rio Reis Magos, em Praia Grande, em Fundão, até o final da ponte sobre o Rio Piraquê-Açu, em Santa Cruz, Aracruz, com extensão de 17,84 quilômetros, “compreendendo o trecho 01, obra que está sendo executada pelo Consórcio Colares Linhares - MJRE”.
A previsão para a conclusão do projeto é para o final de 2026, informou o órgão. Em abril de 2022, a reportagem de A Gazeta já acompanhava o imbróglio que envolvia o trecho da ES 010 em frente ao hotel e trouxe a informação de que o DER previa começar as obras no fim daquele ano.
Na época, foi feito um abaixo-assinado virtual pedindo pelo asfaltamento do local, que era alvo de reclamações por conta dos buracos e dos blocos soltos, que ofereciam riscos aos pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. No entanto, segundo o DER, o PAV-s era a melhor solução devido a questões de segurança e drenagem.