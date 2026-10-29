Vivo celebra 20 anos do Vivo Recicle e recebe eletrônicos para descarte em todas as lojas do ES

Celulares antigos, carregadores, cabos, baterias e outros equipamentos eletrônicos podem ser descartados gratuitamente em todas as lojas da Vivo no Espírito Santo, independentemente da operadora. A iniciativa faz parte do Vivo Recicle, programa de logística reversa da companhia que completa 20 anos e promove a destinação ambientalmente adequada de resíduos eletroeletrônicos.

Criado em 2006, o programa surgiu para ampliar as opções de descarte seguro e acessível, acompanhando a crescente digitalização da sociedade e a constante renovação dos dispositivos eletrônicos. A Vivo foi uma das pioneiras do setor de telecomunicações no Brasil a estruturar uma iniciativa desse tipo, antes mesmo da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010.

Após serem entregues nas lojas, os materiais passam por um processo de triagem por empresa especializada, que separa componentes como plásticos, metais e vidro para reciclagem e reaproveitamento. Todo o processo é realizado com o uso da mais alta tecnologia e os materiais são destinados como matéria prima para a indústria, no verdadeiro conceito da economia circular.





Desde sua criação, o Vivo Recicle já recolheu mais de 5,3 milhões de itens, o equivalente a 232 toneladas de resíduos eletrônicos. Somente em 2025, foram recicladas 45 toneladas de materiais. Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, a companhia tem como meta alcançar a marca de 375 toneladas de resíduos eletrônicos recolhidos até 2035.

A Vivo também atua com um programa de circularidade para a recuperação de modens e decodificadores que são recolhidos na casa dos clientes. Só em 2025, cerca de 1,2 milhão destes aparelhos foram recondicionados. O que não pode ser recuperado também é destinado para a reciclagem.