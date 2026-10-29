Vivo celebra 20 anos do Vivo Recicle e recebe eletrônicos para descarte em todas as lojas do ES

Celulares antigos, carregadores, cabos, baterias e outros equipamentos eletrônicos podem ser descartados gratuitamente em todas as lojas da Vivo no Espírito Santo, independentemente da operadora. A iniciativa faz parte do Vivo Recicle, programa de logística reversa da companhia que completa 20 anos e promove a destinação ambientalmente adequada de resíduos eletroeletrônicos.
Criado em 2006, o programa surgiu para ampliar as opções de descarte seguro e acessível, acompanhando a crescente digitalização da sociedade e a constante renovação dos dispositivos eletrônicos. A Vivo foi uma das pioneiras do setor de telecomunicações no Brasil a estruturar uma iniciativa desse tipo, antes mesmo da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010.
Após serem entregues nas lojas, os materiais passam por um processo de triagem por empresa especializada, que separa componentes como plásticos, metais e vidro para reciclagem e reaproveitamento. Todo o processo é realizado com o uso da mais alta tecnologia e os materiais são destinados como matéria prima para a indústria, no verdadeiro conceito da economia circular.
Desde sua criação, o Vivo Recicle já recolheu mais de 5,3 milhões de itens, o equivalente a 232 toneladas de resíduos eletrônicos. Somente em 2025, foram recicladas 45 toneladas de materiais. Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, a companhia tem como meta alcançar a marca de 375 toneladas de resíduos eletrônicos recolhidos até 2035.
A Vivo também atua com um programa de circularidade para a recuperação de modens e decodificadores que são recolhidos na casa dos clientes. Só em 2025, cerca de 1,2 milhão destes aparelhos foram recondicionados. O que não pode ser recuperado também é destinado para a reciclagem.
O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos pode causar impactos ambientais significativos, especialmente pela contaminação do solo e da água por componentes potencialmente tóxicos. Além disso, materiais que poderiam retornar à cadeia produtiva acabam sendo desperdiçados. De acordo com dados do setor, pouco mais de 3% dos resíduos eletrônicos gerados no Brasil são reciclados. Já um levantamento da Green Eletron aponta que 25% dos entrevistados acreditam não ter responsabilidade sobre o descarte desses produtos.
Para incentivar a destinação correta dos equipamentos, a Vivo lançou a campanha “O trabalho é de formiguinha, mas o resultado é gigante”. Na animação, um grupo de formigas enfrenta uma longa jornada pelas ruas para transportar um antigo aparelho de MP3 até uma loja da Vivo, onde o dispositivo recebe a destinação adequada. Com referências à cultura pop e à nostalgia dos anos 2000, a campanha mostra como pequenas atitudes individuais podem gerar impactos positivos para o meio ambiente.
A conscientização também chega às escolas. Em 2026, ações realizadas em parceria com o voluntariado da Fundação Telefônica Vivo mobilizaram cerca de 32 mil alunos e educadores de 33 instituições públicas em 12 cidades brasileiras. As atividades resultaram na arrecadação de 37 toneladas de resíduos eletroeletrônicos. Neste ano, a iniciativa também foi ampliada para escolas particulares.