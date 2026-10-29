AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Conteúdo de Marca
  • Vivo celebra 20 anos do Vivo Recicle e recebe eletrônicos para descarte em todas as lojas do ES
Conteúdo de Marca

Vivo celebra 20 anos do Vivo Recicle e recebe eletrônicos para descarte em todas as lojas do ES

Programa já recolheu mais de 232 toneladas de resíduos eletrônicos e disponibiliza descarte gratuito de aparelhos, acessórios e equipamentos de qualquer operadora em todas as lojas da Vivo no Espírito Santo.

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 00:00

Vivo

Vivo

Publicado em 

29 out 2026 às 00:00
Lojas Vivo celebra 20 anos do Vivo Recicle
Vivo celebra 20 anos do Vivo Recicle Vivo

Celulares antigos, carregadores, cabos, baterias e outros equipamentos eletrônicos podem ser descartados gratuitamente em todas as lojas da Vivo no Espírito Santo, independentemente da operadora. A iniciativa faz parte do Vivo Recicle, programa de logística reversa da companhia que completa 20 anos e promove a destinação ambientalmente adequada de resíduos eletroeletrônicos.

 

Criado em 2006, o programa surgiu para ampliar as opções de descarte seguro e acessível, acompanhando a crescente digitalização da sociedade e a constante renovação dos dispositivos eletrônicos. A Vivo foi uma das pioneiras do setor de telecomunicações no Brasil a estruturar uma iniciativa desse tipo, antes mesmo da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010.

 

Após serem entregues nas lojas, os materiais passam por um processo de triagem por empresa especializada, que separa componentes como plásticos, metais e vidro para reciclagem e reaproveitamento. Todo o processo é realizado com o uso da mais alta tecnologia e os materiais são destinados como matéria prima para a indústria, no verdadeiro conceito da economia circular. 


Desde sua criação, o Vivo Recicle já recolheu mais de 5,3 milhões de itens, o equivalente a 232 toneladas de resíduos eletrônicos. Somente em 2025, foram recicladas 45 toneladas de materiais. Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, a companhia tem como meta alcançar a marca de 375 toneladas de resíduos eletrônicos recolhidos até 2035.

 

A Vivo também atua com um programa de circularidade para a recuperação de modens e decodificadores que são recolhidos na casa dos clientes. Só em 2025, cerca de 1,2 milhão destes aparelhos foram recondicionados. O que não pode ser recuperado também é destinado para a reciclagem.

 

 

Pequenas atitudes geram grandes impactos ambientais

O descarte inadequado de equipamentos eletrônicos pode causar impactos ambientais significativos, especialmente pela contaminação do solo e da água por componentes potencialmente tóxicos. Além disso, materiais que poderiam retornar à cadeia produtiva acabam sendo desperdiçados. De acordo com dados do setor, pouco mais de 3% dos resíduos eletrônicos gerados no Brasil são reciclados. Já um levantamento da Green Eletron aponta que 25% dos entrevistados acreditam não ter responsabilidade sobre o descarte desses produtos.

Campanha Recicle Formiguinhas
Campanha Recicle Formiguinhas Vivo

Para incentivar a destinação correta dos equipamentos, a Vivo lançou a campanha “O trabalho é de formiguinha, mas o resultado é gigante”. Na animação, um grupo de formigas enfrenta uma longa jornada pelas ruas para transportar um antigo aparelho de MP3 até uma loja da Vivo, onde o dispositivo recebe a destinação adequada. Com referências à cultura pop e à nostalgia dos anos 2000, a campanha mostra como pequenas atitudes individuais podem gerar impactos positivos para o meio ambiente.

A conscientização também chega às escolas. Em 2026, ações realizadas em parceria com o voluntariado da Fundação Telefônica Vivo mobilizaram cerca de 32 mil alunos e educadores de 33 instituições públicas em 12 cidades brasileiras. As atividades resultaram na arrecadação de 37 toneladas de resíduos eletroeletrônicos. Neste ano, a iniciativa também foi ampliada para escolas particulares.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adolescente de 15 anos ameaça motorista de app e invade casas no Morro do Moreno
Adolescente invade casas e restaurante no Morro do Moreno, em Vila Velha
Imagem de destaque
Horóscopo chinês: o que o mês do Javali reserva para os 12 signos em novembro?
Imagem de destaque
Médicos são acusados de perseguir colegas e sugerir boicote a pacientes por posicionamento político: 'Senti um alvo na minha cabeça'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.