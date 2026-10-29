Quem é Hécate? Conheça a deusa grega associada à magia, aos mistérios e à transformação

Ao longo do tempo, o culto a Hécate incorporou diferentes características e significados. A deusa passou a ser associada especialmente à noite, aos espíritos, às passagens entre mundos e às práticas mágicas. Uma de suas participações mais conhecidas na mitologia grega ocorre no mito de Perséfone. Após a jovem ser levada ao mundo subterrâneo por Hades, Hécate aparece com tochas e ajuda Deméter a procurar a filha. Mais tarde, torna-se companheira de Perséfone.