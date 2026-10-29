Cinema: confira as novidades que entram em cartaz em 29 de outubro

Uma entrega que parecia simples se transforma em uma corrida de vida ou morte. Esse é o ponto de partida do thriller de ação dirigido por Scott Waugh, em que Hank Malone (Alan Ritchson) é encarregado de transportar um fígado destinado a salvar a vida de uma garota de sete anos. O problema começa quando o líder de um poderoso sindicato do crime passa a cobiçar o órgão, e Hank se vê com menos de três horas para concluir a missão.