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Cultura

Cinema: confira as novidades que entram em cartaz em 29 de outubro

Produções de diferentes gêneros chegam às salas de cinema, trazendo novas histórias para quem deseja aproveitar a programação da semana
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 00:53

Esta quinta-feira traz estreias de ação, drama, romance e comédia aos cinemas (Imagem: adriaticfoto | Shutterstock)
Esta quinta-feira traz estreias de ação, drama, romance e comédia aos cinemas Crédito: Imagem: adriaticfoto | Shutterstock

Nesta quinta-feira, 29 de outubro, os cinemas brasileiros recebem uma nova leva de estreias. Entre os lançamentos, selecionamos cinco produções que vão da ação ao drama e ao romance de época, incluindo títulos nacionais e um longa premiado na edição mais recente do Festival de Cannes. Confira o que esperar de cada filme!

1.Três Horas Para Viver

Alan Ritchson vive um entregador em uma missão contra o tempo em &#8220;Três Horas Para Viver&#8221; (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)
Alan Ritchson vive um entregador em uma missão contra o tempo em “Três Horas Para Viver” Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Uma entrega que parecia simples se transforma em uma corrida de vida ou morte. Esse é o ponto de partida do thriller de ação dirigido por Scott Waugh, em que Hank Malone (Alan Ritchson) é encarregado de transportar um fígado destinado a salvar a vida de uma garota de sete anos. O problema começa quando o líder de um poderoso sindicato do crime passa a cobiçar o órgão, e Hank se vê com menos de três horas para concluir a missão.

Mesclando ação, comédia e suspense, o longa aposta no ritmo acelerado e nas reviravoltas até o último minuto. O elenco reúne Owen Wilson e o brasileiro Rodrigo Santoro ao lado de Ritchson.

2.100 Dias

Dirigido por Carlos Saldanha, &#8220;100 Dias&#8221; recria a travessia histórica de Amyr Klink pelo Atlântico (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)
Dirigido por Carlos Saldanha, “100 Dias” recria a travessia histórica de Amyr Klink pelo Atlântico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Inspirado no livro “Cem Dias entre Céu e Mar”, de Amyr Klink, o filme de Carlos Saldanha recria uma das façanhas mais marcantes da história recente do Brasil: a travessia solitária do navegador pelo Oceano Atlântico Sul, a remo, ao longo de 100 dias. Mais do que o feito físico, a produção se debruça sobre o lado emocional da jornada, especialmente a relação de Amyr (Filipe Bragança) com a família e, sobretudo, com o pai.

A cinebiografia combina a aventura com uma reflexão sobre superação, resiliência e autoconhecimento. Além de Filipe Bragança, o elenco reúne Philippine Leroy-Beaulieu e Felipe Camargo.

3.Razão e Sensibilidade

Dirigido por Georgia Oakley, o filme &#8220;Razão e Sensibilidade&#8221; reinventa o clássico de Jane Austen (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)
Dirigido por Georgia Oakley, o filme “Razão e Sensibilidade” reinventa o clássico de Jane Austen Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Para quem gosta de romances de época, Razão e Sensibilidade traz uma nova adaptação do clássico de Jane Austen. Dirigido por Georgia Oakley, o longa acompanha as irmãs Elinor e Marianne Dashwood, que, após a morte do patriarca, ficam sem renda fixa e precisam recomeçar a vida em um chalé em Devonshire, onde enfrentam os dilemas do amor e do casamento em uma sociedade movida por fortunas. À frente do elenco, estão Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles e Caitríona Balfe.

4.As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você

Dez cartas com dez desafios movem a trama de &#8220;As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você&#8221; (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)
Dez cartas com dez desafios movem a trama de “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Amizade e emoção se encontram nessa comédia dramática nacional dirigida por Diego Freitas. A história gira em torno de Julia (Giulia Be) e Gabi (Any Gabrielly), amigas desde a infância e completamente opostas entre si: uma extrovertida e destemida, a outra tímida e cautelosa. Tudo muda quando um acidente leva Julia a uma cirurgia de risco.

Antes do procedimento, ela deixa para a amiga um presente inusitado: dez cartas com dez desafios diferentes, pensados para o caso de não sobreviver. A partir daí, Gabi precisa cumprir cada missão, e a experiência acaba transformando completamente a sua vida.

5. A Terra do Meu Pai

Vencedor de Melhor Direção em Cannes 2026, &#8220;A Terra do Meu Pai&#8221; é estrelado por Sandra Hüller (Imagem: Reprodução digital | Imovision)
Vencedor de Melhor Direção em Cannes 2026, “A Terra do Meu Pai” é estrelado por Sandra Hüller Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imovision

Dirigido pelo polonês Paweł Pawlikowski, A Terra do Meu Pai foi um dos destaques do Festival de Cannes de 2026, no qual o cineasta recebeu o prêmio de Melhor Direção. Filmado em preto e branco, o longa é inspirado na trajetória do escritor alemão Thomas Mann (Hanns Zischler), vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, e na sua relação com a filha, Erika (Sandra Hüller). Entre acontecimentos históricos e dramas íntimos, a narrativa acompanha reencontros, exílios e as divisões profundas que marcaram a família em um período conturbado.

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