O misterioso trecho sem asfalto da rodovia ES 010 em Aracruz

Mas por quê? Quem viaja da Grande Vitória em direção ao Norte do Espírito Santo , seguindo pelo litoral capixaba, encontra uma ES 010 pavimentada, com trechos duplicados e outros em mão simples. Essa característica pode ser observada do início da rodovia estadual, na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra , na junção com a BR 101, até a região do Centro de Turismo e Lazer de Praia Formosa, mais conhecido como o Sesc de Santa Cruz, em Aracruz . Neste pedacinho de cerca de um quilômetro de extensão já fora do município serrano, o asfalto sai de cena e dá lugar aos paralelepípedos.

Antes da explicação, saiba que não se trata de um fato novo. São décadas de solavancos e questionamentos de motoristas que trafegam na região sobre o motivo para o trecho da via em Aracruz entre o Castelinho (de fachada) e a ponte sobre o Rio Laranjeiras não ter o pavimento asfáltico — o único pedaço da ES 010 permanentemente não asfaltado desde o início da rodovia, na saída da BR 101, na Serra.

265 quilômetros É a distância da ES 010 da Serra até Itaúnas, em Conceição da Barra, seguindo pelo litoral

Para se ter uma ideia do período envolvido, o Sesc de Praia Formosa foi inaugurado em 1977 e o trecho da estrada que percorre toda a extensão do local nunca contou com asfalto, já tendo sido de chão batido antes dos atuais blocos de pedra.

Ponto da ES 010, em frente ao Sesc de Praia Formosa, no litoral de Aracruz, onde o asfalto sai de cena e dá lugar aos blocos Crédito: Vitor Jubini

MOVIMENTO INTENSO E DRENAGEM

A discussão sobre os motivos do trecho não ser asfaltado voltou à tona porque uma grande reforma na rodovia foi iniciada e já restaurou uma boa parte da rodovia entre Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra.

A insatisfação é tanta que um abaixo-assinado virtual foi criado no intuito de pressionar os responsáveis para que o pedacinho da ES 010 seja asfaltado. Atualmente, o local encontra-se com blocos soltos, muitos buracos e oferece riscos a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Em resposta à reportagem de A Gazeta, o DER-ES informou, por nota, que o trecho será reformado, mas a expectativa pelo asfaltamento mais uma vez não deve ser concretizada por questões de segurança e também de drenagem.

"Toda a extensão da rodovia ES 010, que liga a Capital ao extremo Norte do Estado, está sendo contemplada com um extenso projeto de recuperação e revitalização e que nos próximos meses devem ser licitadas as obras que contemplam o referido trecho em Aracruz. A previsão é de que os serviços comecem ainda neste ano. O DER-ES informa ainda que o local deve continuar com pavimentação com bloco de concreto do tipo 'Pavi-S' a fim de garantir a segurança e devido a questões de drenagem", disse o órgão, em nota.

Sesc de Praia Formosa foi inaugurado no fim da década de 70 e o trecho da ES 010 nunca foi asfaltado Crédito: Vitor Jubini

O DER-ES detalhou ainda que a intervenção no trecho incluirá a demolição do pavimento (blocos de pedra) e a reconstrução de nova estrutura com qualidade muito superior à existente. O processo irá incluir uma nova camada de sub-base, base, colchão de areia e revestimento poliédrico. Devido à deficiência na drenagem, foi projetado um canal no seguimento. Ainda segundo o órgão, este trechinho apresenta características de solo que dificultam o escoamento da água caso ocorro o asfaltamento.

"A geometria consolidada do local dificulta a drenagem das águas pluviais. A pavimentação em bloco facilita a mesma e evita problemas estruturais no pavimento. A execução em revestimento poliédrico visa possibilitar melhor condição de drenagem e a segurança dos pedestres que utilizam o Sesc, já que o pavimento poliédrico induz a redução da velocidade dos motoristas", cita o DER-ES.

FOI, MAS NÃO É MAIS...

De fato o local é de intensa movimentação, visto que o Sesc de Praia Formosa recebe excursões, turistas, hóspedes e banhistas, além do fluxo natural de veículos pesados devido à proximidade do trecho com o Estaleiro Jurong Portocel e a fábrica de celulose Suzano, que movimentam um grande contingente de funcionários e cargas. Entretanto, a precária conservação atual da ES 010 em frente ao Centro de Turismo potencializa os riscos de acidentes.

Entre as muitas histórias contadas para o trecho ser de blocos em pleno 2022, uma aponta que o Sesc desejaria o pedaço da rodovia assim para que os automóveis trafeguem em menor velocidade, garantindo mais segurança aos usuários durante a travessia, mas o próprio esclareceu que essa versão não procede.

Por toda a extensão de cerca de 1 km da ES 010, o pavimento é irregular e com buracos, provocando solavancos e vibração nos veículos Crédito: Vitor Jubini

Segundo o Sesc, "a alegação do DER, na ocasião, foi a de que, com o calçamento de paralelepípedos, feito pelo Sesc defronte sua unidade, ficava menos perigoso para os banhistas que atravessavam a pista. E essa é a alegação até os dias de hoje", destacou a assessoria do Serviço Social do Comércio.

O Sesc também alegou já ter participado de discussões e reuniões com o DER-ES e disse que pleiteia o asfaltamento do trecho, visto a necessidade de modernização. Na resposta à reportagem, o Serviço Social do Comércio ainda aponta que recebeu uma sinalização positiva do Departamento de Edificações para o serviço.

"O Sesc AR/ES, já se reuniu com o DER-ES e, nesta reunião, o DER-ES se comprometeu levar o asfalto à unidade do Sesc. Sempre foi do interesse do Sesc AR/ES que o trecho fosse pavimentado", complementou.

O trechinho de 1 km sem asfalto da ES 010 em Aracruz

Enquanto a intervenção de maior porte não é iniciada, por ora o que deve ser feito no trechinho é um paliativo. O DER-ES comunicou que vai enviar, em breve, uma equipe de conservação para avaliar e tomar as providências necessárias. O órgão orienta ainda que é importante ter cautela ao trafegar em qualquer trecho, principalmente os que não têm asfalto.

PREFEITURA DE ARACRUZ

Sendo um assunto de interesse e por se tratar de uma região de importância turística ao município, a Prefeitura de Aracruz acompanha a situação e também se empenha em melhorar o cenário.

A administração aracruzense informou que já existe um projeto de revitalização da ES 010 desenvolvido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Semob), e disse que vai complementar a intervenção que será feita pelo DER-ES no trecho em frente ao Sesc. A prefeitura comunicou ainda que a região também receberá melhorias na urbanização, visto a pouca estrutura ao turista encontrada na área.

Trecho sem asfalto se prolonga por toda a área em frente ao Sesc de Praia Formosa, no litoral de Aracruz Crédito: Vitor Jubini

"A Semob informa que está elaborando um estudo que visa melhorias urbanísticas para a área localizada em frente ao SESC, que é de responsabilidade do município, com arborização, áreas de passeios, estacionamentos com acesso à praia, entre outros. Toda e qualquer ação nesse espaço só será iniciada após a conclusão do estudo e elaboração do projeto, bem como a finalização das obras, que são de responsabilidade do DER/Governo do Estado — a expectativa é de que o trecho receba as melhorias ainda neste ano", disse.

Em relação à reforma da ES 010, a secretaria municipal disse que se trata de uma obra inserida no Programa de Eficiência Logística do Espírito Santo, parcialmente financiada pelo Banco Interamericano de desenvolvimento (BID ).