Trânsito em Coqueiral de Itaparica sofre mudanças e tem até rua em mão inglesa

(confira acima) . Segundo a prefeitura, o objetivo é minimizar os riscos de acidente e melhorar o fluxo. Veja, abaixo, o detalhamento de como trafegar pela área: Moradores e motoristas que circulam por Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha , devem ter atenção. É que, desde terça-feira (16), o trânsito da região sofreu mudanças nos sentidos e tem até via em mão inglesaSegundo a prefeitura, o objetivo é minimizar os riscos de acidente e melhorar o fluxo. Veja, abaixo, o detalhamento de como trafegar pela área:

O trecho da Rua Professor Augusto Ruschi, que passa entre as avenidas Santa Leopoldina e Saturnino Rangel Mauro, deixou de ser mão única, no sentido Avenida Santa Leopoldina, e passou a ser mão inglesa — onde o trânsito flui nos dois sentidos, em mão dupla, mas com o condutor à esquerda. Com essa modificação, os motoristas poderão seguir diretamente para a Orla de Itaparica.

Outra mudança significativa ocorrerá na Rua Itapemirim. O trecho entre as avenidas Santa Leopoldina e Saturnino Rangel Mauro passará a ser mão única no sentido Avenida Santa Leopoldina, diferente do sentido atual, que é para a Avenida Saturnino Rangel.

Já o trecho da Rua Itapemirim entre a Avenida Saturnino Rangel Mauro e a Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla, continuará sendo mão e contramão. A modificação foi a retirada do canteiro central na Rodovia ES 010, conhecida como Rodovia do Sol. O canteiro impedia que o condutor pudesse trafegar em toda extensão da via, onde era obrigado a acessar a Rodovia do Sol. No local onde ficava o canteiro central foi colocado um conjunto semafórico inteligente.

A mudanças passaram a valer desde terça-feira (16) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A administração municipal explicou que as mudanças fazem parte de um projeto para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Em 2023, foram realizadas modificações nas ruas do entorno da prefeitura, onde foi implementado o sistema binário. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, as alterações foram aplicadas após estudos.