Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Trânsito em Coqueiral de Itaparica sofre mudanças e tem até rua em mão inglesa

Sentidos foram modificados, segundo a prefeitura, para minimizar os riscos de acidente e melhorar o fluxo; alterações começaram na terça-feira (16)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

17 jul 2024 às 10:08

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 10:08

Moradores e motoristas que circulam por Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, devem ter atenção. É que, desde terça-feira (16), o trânsito da região sofreu mudanças nos sentidos e tem até via em mão inglesa (confira acima)Segundo a prefeitura, o objetivo é minimizar os riscos de acidente e melhorar o fluxo. Veja, abaixo, o detalhamento de como trafegar pela área:
O trecho da Rua Professor Augusto Ruschi, que passa entre as avenidas Santa Leopoldina e Saturnino Rangel Mauro, deixou de ser mão única, no sentido Avenida Santa Leopoldina, e passou a ser mão inglesa — onde o trânsito flui nos dois sentidos, em mão dupla, mas com o condutor à esquerda. Com essa modificação, os motoristas poderão seguir diretamente para a Orla de Itaparica.
Outra mudança significativa ocorrerá na Rua Itapemirim. O trecho entre as avenidas Santa Leopoldina e Saturnino Rangel Mauro passará a ser mão única no sentido Avenida Santa Leopoldina, diferente do sentido atual, que é para a Avenida Saturnino Rangel.
Já o trecho da Rua Itapemirim entre a Avenida Saturnino Rangel Mauro e a Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla, continuará sendo mão e contramão. A modificação foi a retirada do canteiro central na Rodovia ES 010, conhecida como Rodovia do Sol. O canteiro impedia que o condutor pudesse trafegar em toda extensão da via, onde era obrigado a acessar a Rodovia do Sol. No local onde ficava o canteiro central foi colocado um conjunto semafórico inteligente.
A mudança no sentido das Ruas Itapemirim e Augusto Ruschi passaram a valer na terça-feira (16)
A mudanças passaram a valer desde terça-feira (16) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
A administração municipal explicou que as mudanças fazem parte de um projeto para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Em 2023, foram realizadas modificações nas ruas do entorno da prefeitura, onde foi implementado o sistema binário. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, as alterações foram aplicadas após estudos. 
Trânsito em Coqueiral de Itaparica sofre mudanças e tem até rua em mão inglesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coqueiral de Itaparica Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados