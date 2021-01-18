Gusttavo Lima diz que ama Andressa Suita e fala sobre volta

Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis Crédito: Reprodução/Instagram @bbgusttavolima

Gusttavo Lima confirmou ao colunista Leo Dias que esteve, sim, com Andressa Suita em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste domingo (17). Os dois foram flagrados em um iate luxuoso e o sertanejo decidiu abrir o jogo sobre o reencontro durante a entrevista.

“Leo, vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo”, disse o Imperador ao colunista. E continuou: “Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar”.