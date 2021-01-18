Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Tempo de Deus"

Gusttavo Lima diz que ama Andressa Suita e fala sobre volta

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o sertanejo admitiu que os dois estiveram juntos neste domingo (17) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 08:39

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 08:39

Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis
Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis Crédito: Reprodução/Instagram @bbgusttavolima
Gusttavo Lima confirmou ao colunista Leo Dias que esteve, sim, com Andressa Suita em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste domingo (17). Os dois foram flagrados em um iate luxuoso e o sertanejo decidiu abrir o jogo sobre o reencontro durante a entrevista. 
“Leo, vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo”, disse o Imperador ao colunista. E continuou: “Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar”. 

Veja Também

Ex-pedreiro capixaba na Itália vira “rei da moqueca” de Milão

Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis

Aniversariante, atriz Betty White completa 99 anos

Segundo o artista, a relação dos dois, no entanto, ainda será decidida. “Não podemos ficar inimigos. Tudo no tempo de Deus”, terminou. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis

Foto: Gusttavo Lima surge exibindo corpão bombado: "Perfeito"

Barões, Safadão e Gusttavo Lima: 10 músicas que estão bombando neste verão

Sofrência! Gusttavo Lima entorna garrafa de R$ 1,1 mil de uísque

Amante em Colatina? Gusttavo Lima nega traição com capixaba após boatos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Angra dos Reis Gusttavo Lima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados