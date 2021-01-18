Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados juntos em Angra dos Reis Crédito: Reprodução/Instagram @bbgusttavolima

Gusttavo Lima , 31, e Andressa Suita , 32, foram flagrados juntos em uma lancha, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Neste, que é o primeiro registro dos dois juntos desde o anúncio do fim do casamento, em outubro de 2020, o cantor e a modelo aparecem abraçados e fazendo pose com passantes em fotos publicadas por uma fã no Instagram.

A admiradora do sertanejo registrou o cantor em sua lancha e, depois, posou para uma foto com ele e Andressa. Na web, seguidores já comemoraram a volta do casamento dos famosos, ainda que até o momento não tenha sido confirmado o retorno oficial do casal.

"Já estou aqui na torcida", disse uma fã no Instagram. "Amo os dois juntinhos, família linda", celebrou outra. E um terceiro perfil escreveu: "A melhor notícia. Gente, orava dia e noite para a volta desse casal lindo que eu amo e admiro. Eu sabia!"

O sertanejo e a modelo e influenciadora começaram a namorar em 2012, e se casaram em 2015. Eles são pais de dois meninos: Gabriel, 3, e Samuel, 2.

Em março do ano passado, em entrevista ao F5, Suita disse que Lima planejava desacelerar a carreira para passar mais tempo com a família. A modelo elogiou o então marido como pai e disse que eles planejavam ter mais filhos. "Ele é incrível dentro de casa. É realmente um paizão dedicado, atencioso, carinhoso", disse.