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Henri Castelli diz que faz terapia para superar trauma de agressão

"Acordar de madrugada, você encosta no travesseiro e parece que é alguém te dando um soco", disse o ator, às lágrimas, ao Fantástico (Globo) deste domingo (17)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2021 às 08:16

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 08:16

O ator Henri Castelli
O ator Henri Castelli Crédito: Globo/Divulgação
Em reportagem exibida no Fantástico deste domingo (17), Renata Ceribelli ouviu o advogado dos agressores e o próprio ator Henri Castelli, 42, sobre o episódio de violência ocorrido às vésperas do Réveillon, que veio à tona nesta semana. Castelli disse que ainda sofre com as lembranças daquele dia.
"Foram cinco segundos, foi tudo muito rápido, pensa isso no seu rosto. Você vai entender o que estou sentindo", desabafou o ator às lágrimas durante a entrevista. "Estou fazendo terapia para tentar me acalmar. Porque acordar de madrugada, você encosta no travesseiro e parece que é alguém te dando um soco."
A agressão contra ele aconteceu no dia 29 de dezembro em uma festa em Maceió, e veio a público por meio das redes sociais do ator. No ar com a reprise da novela "Flor do Caribe", na faixa das 6, Henri fez um vídeo em que aparecia com o rosto muito inchado, resultado de uma fratura na mandíbula.
O ator teve lesões graves e precisou passar por uma cirurgia. Na reportagem, ele falou que não se lembra do que aconteceu antes que começasse a ser agredido, mas Lucas Dória, advogado que representa os empresários Guilherme Aciolly e Bernardo Malta, defende que Henri provocou a briga.

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"Nunca, jamais existiu alguém com intenção de machucar o ator. Ele tentou dar um soco e Guilherme, para se defender, revidou. O Henri estava alterado, não sei se ele bebeu", argumentou Dória.
O ator negou que estivesse bêbado e mostrou os hematomas que ficaram em seu peito. "Eu sou pai de família, pai de dois filhos. Ainda estou com o peito roxo. Só me lembro de levar socos e chutes. Uma pessoa no chão, caída, é motivo para alguém continuar chutando sua cara? Não fiz nada para que essa selvageria acontecesse comigo. Não tenho raiva, eu perdoo. O resto, fica com a justiça", declarou.
A maior preocupação de Henri Castelli no momento, segundo afirmou à jornalista da Globo, é que a recuperação seja rápida e bem sucedida, já que os médicos não descartaram o risco de haver sequelas: "Quero voltar a trabalhar e que meu rosto volte a ficar normal."
O ator Henri Castelli mostra rosto desfigurado após ser agredido
O ator Henri Castelli mostra rosto desfigurado após ser agredido Crédito: Reprodução/Instagram @henricastelli

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