Ex-Rouge, Karin Hils revela que é bissexual: "Conheci mulheres incríveis"

A cantora Karin Hils Crédito: Reprodução/Instagram @karinhils

A atriz e cantora pop Karin Hils, 41, ex-integrante do grupo Rouge, foi mais uma celebridade que não resistiu e entrou no jogo "verdade ou mentira", que anda viralizando nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela respondeu perguntas enviadas pelos fãs na noite desta sexta-feira (15).

Como ela sempre foi muito reservada a respeito de sua vida pessoal, algumas de suas revelações íntimas surpreenderam os internautas. Além de ter falado do namoro com o ex-Broz André, Karin assumiu ser bissexual e disse que já se relacionou com mulheres, mas se esquivou sobre a questão de já ter beijado alguma integrante do Rouge.

"Que pergunta... ué, gente, tô viva! Ô loco", reagiu a cantora à curiosidade dos seguidores, e ainda afirmou que as experiências que teve com mulheres foi melhor das que teve com homens. "Para falar a verdade, eu acho que tive mais sorte com menina do que com menino. Eu conheci mulheres incríveis, [já] homens... fracos!"

Mas na hora de contar se já beijou alguma Rouge, preferiu gravar um vídeo dando risada como resposta.

Em dado momento da interação, uma seguidora quis saber se Karin teria sido a responsável pela tomada de decisão que pôs fim ao Rouge. "A decisão não, mas talvez a [pessoa] decisiva, sim. A decisiva sim, porque naquela altura do campeonato já estava tudo acabado. Só ninguém tinha percebido, não tinha coragem de falar", assumiu a diva.

Segundo ela, o contato com as demais ex-integrantes não tem sido recorrente desde o encerramento das atividades. "Tem um grupo no WhatsApp que se chama 'As Rouge Tudo', mas ele quase nunca tem nada. Ele fica lá, se a gente quiser falar alguma coisa burocrática, não é um grupo de amigas. Não é amigas, gente. Põe isso na cabeça de vocês, é a verdade."

Karin Hils comemora a retomada da carreira como artista solo. Depois do lançamento dos singles "Pra Você Ficar" e "Fogo", no começo do ano passado, ela anunciou que mais uma nova música está para chegar às plataformas digitais.

O grupo Rouge fez sucesso entre 2002 e 2006, retornando entre 2017 e 2019, para delírio dos fãs.