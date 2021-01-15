Graciele abre o jogo sobre "briga" com Wanessa Camargo: "Não me conhecia"

Não é de hoje que a onda de boataria sobre uma suposta briga entre Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé Di Camargo, e sua enteada Wanessa Camargo rola solta. Mas a madrasta da cantora decidiu esclarecer toda a situação depois de ter sido questionada sobre o tema em seu perfil do Instagram.
O internauta perguntou: "Verdade que você e Wanessa já brigaram e hoje são amigas?".
Com uma foto ao lado da esposa de Marcus Buaiz, Graciele legendou: "Nunca brigamos. Antes ela não me conhecia e ouviu muitas coisas erradas a meu respeito. Nada como o tempo, paciência e convivência para a gente conhecer a outra pessoa. Foi isso que aconteceu".