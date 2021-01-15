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"Ouviu coisas erradas"

Graciele abre o jogo sobre "briga" com Wanessa Camargo: "Não me conhecia"

Madrasta da cantora, a noiva de Zezé Di Camargo usou o Instagram para falar sobre o tema polêmico e disse que a filha de Zilu Camargo ouviu "muitas coisas erradas" a seu respeito

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2021 às 08:25
Igor Camargo, Wanessa Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda
Igor Camargo, Wanessa Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Rosa Marcondes
Não é de hoje que a onda de boataria sobre uma suposta briga entre Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé Di Camargo, e sua enteada Wanessa Camargo rola solta. Mas a madrasta da cantora decidiu esclarecer toda a situação depois de ter sido questionada sobre o tema em seu perfil do Instagram. 
O internauta perguntou: "Verdade que você e Wanessa já brigaram e hoje são amigas?". 

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Com uma foto ao lado da esposa de Marcus Buaiz, Graciele legendou: "Nunca brigamos. Antes ela não me conhecia e ouviu muitas coisas erradas a meu respeito. Nada como o tempo, paciência e convivência para a gente conhecer a outra pessoa. Foi isso que aconteceu".
Graciele Lacerda usa Instagram para abrir o jogo sobre sua relação com a enteada Wanessa Camargo
Graciele Lacerda usa Instagram para abrir o jogo sobre sua relação com a enteada Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

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