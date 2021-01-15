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Lip lifting

Gretchen entrega detalhes sobre nova plástica: "Tirei pedaço do lábio"

Cantora de 61 anos de idade se submeteu a mais um procedimentos estético no rosto para manter aparência jovial e falou da novidade à Quem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2021 às 08:12

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 08:12

A cantora Gretchen
A cantora Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Há muito tempo Gretchen não esconde de ninguém que lança, sim, mão dos procedimentos estéticos para se manter com a aparência mais jovem. A Rainha do Rebolado, que hoje está com 61 anos de idade, acabou de se submeter a mais uma cirurgia plástica, conforme revelou à Quem, no rosto. 
Além do retoque de sua harmonização facial, feita com preenchedores e botox, a mãe de Thammy Miranda realizou o que é chamado de lip lifting, que serve para aumentar e levantar o contorno do lábio superior. 
À publicação, Gretchen explicou: "As pessoas pensaram que eu tinha mexido no nariz. Fiz um encurtamento do lábio entre o nariz e a boca. Foi tirado um pedaço e levantou o lábio de cima. O ponto de dentro do nariz nem tirei ainda. Demora porque é uma cirurgia. Além de ter feito o encurtamento, tirei um pouco do lábio. O que incha é o lábio". 

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E continuou: "Sabe por que posto? Porque as pessoas quando desejam fazer um procedimento não querem esperar. E não é assim, a harmonização é um processo que você vai ganhando com o tempo. Tem que fazer uma manutenção. Coloco aonde já está indo embora. Tenho que ir colocando de três em três meses porque mantém dessa forma. Quando termino uma harmonização, já deixo marcada a manutenção. E tem o tempo de curar. Se faz hoje, depois de cinco dias que vai desinchar e com uma semana é que vai voltar ao normal. Acho legal mostrar o processo da boca inchada, do esparadrapo. Se o povo quiser falar, não estou preocupada. Daqui 15 dias vem dizer que está lindo". 

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