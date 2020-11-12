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"Te amo até o infinito"

Mãe de Gretchen, que mora em Vila Velha, parabeniza filha Sula Miranda

Dona Maria José Del Papa celebrou os 57 anos da filha Sula Miranda nesta quinta (12) com direito a declaração no Instagram: 'Te amo até o infinito'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 10:38

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:38

Gretchen, Yara Miranda e Sula Miranda com a mãe, dona Maria José Del Papa
Gretchen, Yara Miranda e Sula Miranda com a mãe, dona Maria José Del Papa Crédito: Reprodução/Instagram @sulamiranda_oficial
Dona Maria José Del Papa, a mãe de GretchenSula Miranda, e Yara Miranda, deu os parabéns para a filha que é Rainha dos Caminhoneiros nesta quinta (12) celebrando os 57 anos de idade da herdeira. 
Com direito a declaração no Instagram, dona Maria, que é moradora de Vila Velha, escreveu: "Hoje é seu dia! Parabéns, parabéns! Que Deus lhe dê muitas alegrias e felicidades. Não lembro de quantos anos eu te amo... Um abração e muitos beijos. Te amo até o infinito". 
Dona Maria José Del Papa e a filha Sula Miranda
Dona Maria José Del Papa e a filha Sula Miranda Crédito: Arquivo pessoal/Reprodução/Instagram

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No mês passado, quando esteve em Vitória para fotografar para uma marca de moda praia, Sula confidenciou à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, com exclusividade, que pretende levar dona Maria para morar com ela no Rio de Janeiro.
A mãe das Melindrosas morava em Vila Velha com uma das filhas, a Yara. No entanto, ela se mudou para o interior de Minas Gerais e, desde então, a idosa de 86 anos está sozinha no Espírito Santo
Ver essa foto no Instagram

Muito Obrigada por estarem comigo neste momento lindo. Amo vocês.

Uma publicação compartilhada por Yara Miranda (@yaramiranda) em

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