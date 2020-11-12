Mãe de Gretchen, que mora em Vila Velha, parabeniza filha Sula Miranda

Dona Maria José Del Papa, a mãe de Gretchen, Sula Miranda, e Yara Miranda, deu os parabéns para a filha que é Rainha dos Caminhoneiros nesta quinta (12) celebrando os 57 anos de idade da herdeira.
Com direito a declaração no Instagram, dona Maria, que é moradora de Vila Velha, escreveu: "Hoje é seu dia! Parabéns, parabéns! Que Deus lhe dê muitas alegrias e felicidades. Não lembro de quantos anos eu te amo... Um abração e muitos beijos. Te amo até o infinito".
No mês passado, quando esteve em Vitória para fotografar para uma marca de moda praia, Sula confidenciou à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, com exclusividade, que pretende levar dona Maria para morar com ela no Rio de Janeiro.
A mãe das Melindrosas morava em Vila Velha com uma das filhas, a Yara. No entanto, ela se mudou para o interior de Minas Gerais e, desde então, a idosa de 86 anos está sozinha no Espírito Santo.