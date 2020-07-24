Aos 61 anos, Gretchen exibe barriga musculosa e noivo se declara

Gretchen aproveitou a quinta-feira (23) para dar um passeio de barco com o noivo, Esdras de Souza. A Rainha do Rebolado e o eleito foram fotografados enquanto renovavam o bronze e, com um micro biquíni, a mãe de Thammy Miranda acabou chamando a atenção ao deixar o corpão musculoso à mostra aos 61 anos de idade.
Esdras não perdeu tempo e foi o primeiro a se declarar para a amada. "A plenitude da vida so? chega quando voce? merece. No?s dois, percorremos esse caminho duramente. Chegou a nossa hora e o nosso momento".
A cantora e dançarina também recebeu outras centenas de milhares de elogios. "Lindíssima", comentou um seguidor. Outro observou: "Que corpo. Musa!".