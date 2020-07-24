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Aos 61 anos, Gretchen exibe barriga musculosa e noivo se declara

Mãe de Thammy Miranda curtiu passeio de barco com o amado, Esdras de Souza, e acabou chamando a atenção na web com boa forma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 08:26

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 08:26

O saxofonista Esdras de Souza e a noiva, a artista Gretchen, deitados em uma cama trocando carícias
O saxofonista Esdras de Souza e a noiva, a artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @esdrasdesouza
Gretchen aproveitou a quinta-feira (23) para dar um passeio de barco com o noivo, Esdras de Souza. A Rainha do Rebolado e o eleito foram fotografados enquanto renovavam o bronze e, com um micro biquíni, a mãe de Thammy Miranda acabou chamando a atenção ao deixar o corpão musculoso à mostra aos 61 anos de idade. 
Esdras não perdeu tempo e foi o primeiro a se declarar para a amada. "A plenitude da vida so? chega quando voce? merece. No?s dois, percorremos esse caminho duramente. Chegou a nossa hora e o nosso momento". 

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A cantora e dançarina também recebeu outras centenas de milhares de elogios. "Lindíssima", comentou um seguidor. Outro observou: "Que corpo. Musa!". 

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