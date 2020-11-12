Bárbara Evans desabafa sobre medo de mamografia: 'Explodir o silicone'

Bárbara Evans foi à web para falar, com bom humor, sobre a experiência de fazer mamografia pela primeira vez. A filha de Monique Evans explicou que decidiu fazer o exame aos 29 anos de idade porque várias mulheres da família já foram diagnosticadas com o câncer de mama. "Quem procura, acha. E quem acha, cura", alertou.
"Eu nunca fiz mamografia, e resolvi fazer porque na família muitas tias minhas novas tiveram. É por precaução. Mas graças a Deus já vimos que não tem absolutamente nada e está tudo certo. A médica maravilhosa já me deu a notícia de que não tem nada na ultrassom e nem na tomografia", começou a explicar.
E continuou: "Me deu uma diarreia de nervoso psicológico, com medo de apertar a minha teta (sic.) e explodir o meu silicone. Mas não tinha o que sair, era só o psicológico. Eu mandava mensagem para a Ednéia e falava: 'Socorro, vou fazer cocô na calça!'. Ai, gente. Por que? Mas agora saí de lá e estou nova. E nem fui ao banheiro. Tudo isso é nervoso, eu achei que ia estourar a minha prótese".