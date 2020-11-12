Prevenção

Bárbara Evans desabafa sobre medo de mamografia: 'Explodir o silicone'

Filha de Monique Evans decidiu se submeter ao exame aos 29 anos de idade porque disse que na família há algumas mulheres que tiveram câncer de mama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 09:20

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 09:20

A modelo Bárbara Evans
A modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22
Bárbara Evans foi à web para falar, com bom humor, sobre a experiência de fazer mamografia pela primeira vez. A filha de Monique Evans explicou que decidiu fazer o exame aos 29 anos de idade porque várias mulheres da família já foram diagnosticadas com o câncer de mama. "Quem procura, acha. E quem acha, cura", alertou. 
"Eu nunca fiz mamografia, e resolvi fazer porque na família muitas tias minhas novas tiveram. É por precaução. Mas graças a Deus já vimos que não tem absolutamente nada e está tudo certo. A médica maravilhosa já me deu a notícia de que não tem nada na ultrassom e nem na tomografia", começou a explicar. 

Veja Também

"A Fazenda 12": helicóptero sobrevoa sede e peões são confinados

Troféu Domingão é cancelado por causa da pandemia do coronavírus

Ana Maria rebate Bolsonaro: "País de maricas porque é país de guerreiros"

E continuou: "Me deu uma diarreia de nervoso psicológico, com medo de apertar a minha teta (sic.) e explodir o meu silicone. Mas não tinha o que sair, era só o psicológico. Eu mandava mensagem para a Ednéia e falava: 'Socorro, vou fazer cocô na calça!'. Ai, gente. Por que? Mas agora saí de lá e estou nova. E nem fui ao banheiro. Tudo isso é nervoso, eu achei que ia estourar a minha prótese". 

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

