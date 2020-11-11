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Ana Maria rebate Bolsonaro: 'País de maricas porque é país de guerreiros'

Apresentadora do 'Mais Você', da Globo, abriu programa com música de Daniela Mercury e também lembrou vítimas do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 11:12

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:12

A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Twitter @ANAMARIABRAGA
A apresentadora Ana Maria Braga abriu o "Mais Você" desta quarta (11) disparando uma crítica à fala desta terça (10) do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). 
Em declaração, Bolsonaro disse nesta terça (10) que o Brasil precisava deixar de ser um "país de maricas", em suas próprias palavras, dizendo que os brasileiros precisam enfrentar mais a pandemia. 
Ana Maria começou sua atração matinal ao som de "Alma Feminina", de Daniela Mercury, e rebateu: "Com essas palavras de Daniela Mercury, eu dou bom dia a todos ao país de maricas porque é um país de homens e mulheres guerreiros". 

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Ela continuou a criticar a declaração lembrando as mortes em decorrência da pandemia da Covid-19. "Não custa lembrar que é um país que já perdeu 162 mil almas brasileiras por causa do coronavírus. Um bom dia para você com fé. Fé de brasileiro".

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