Ana Maria rebate Bolsonaro: 'País de maricas porque é país de guerreiros'

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o "Mais Você" desta quarta (11) disparando uma crítica à fala desta terça (10) do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Em declaração, Bolsonaro disse nesta terça (10) que o Brasil precisava deixar de ser um "país de maricas", em suas próprias palavras, dizendo que os brasileiros precisam enfrentar mais a pandemia.
Ana Maria começou sua atração matinal ao som de "Alma Feminina", de Daniela Mercury, e rebateu: "Com essas palavras de Daniela Mercury, eu dou bom dia a todos ao país de maricas porque é um país de homens e mulheres guerreiros".
Ela continuou a criticar a declaração lembrando as mortes em decorrência da pandemia da Covid-19. "Não custa lembrar que é um país que já perdeu 162 mil almas brasileiras por causa do coronavírus. Um bom dia para você com fé. Fé de brasileiro".