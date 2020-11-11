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Capixaba do "BBB 20"

Perfil de baralho cigano e tarô prevê que Gizelly Bicalho será milionária

Capixaba do 'BBB 20' não ganhou a edição deste ano do reality da Globo, mas perfil do Twitter prevê que a advogada ficará rica mesmo assim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 10:37

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 10:37

A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", não ganhou o reality da Globo. Mas isso também não impede que a advogada fique milionária do mesmo jeito. E no último dia 8 uma página de previsões à base de baralho cigano e tarô previu justamente isso na vida da criminalista. 
Em previsão publicada no Twitter, o perfil Futurizando escreveu: "Gizelly Bicalho será multimilionária em sua vida. Prevejo a chegada de muito dinheiro em sua vida em 2021 e 2022". 
Fãs da ex-sister reagiram ao post e brincaram com a previsão. "Aleluia, arrepiei", disse uma. Outra comentou: "Aí se ela ligar para a Thelminha (vencedora do "BBB 20") vai ser: 'Hello, hello, milionária". 

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Uma outra internauta ainda observou: "Amém, aleluia! Se for da Tua vontade, Senhor, sua filha Gizelly está mais que pronta". 

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