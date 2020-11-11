Perfil de baralho cigano e tarô prevê que Gizelly Bicalho será milionária

Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", não ganhou o reality da Globo. Mas isso também não impede que a advogada fique milionária do mesmo jeito. E no último dia 8 uma página de previsões à base de baralho cigano e tarô previu justamente isso na vida da criminalista.
Em previsão publicada no Twitter, o perfil Futurizando escreveu: "Gizelly Bicalho será multimilionária em sua vida. Prevejo a chegada de muito dinheiro em sua vida em 2021 e 2022".
Fãs da ex-sister reagiram ao post e brincaram com a previsão. "Aleluia, arrepiei", disse uma. Outra comentou: "Aí se ela ligar para a Thelminha (vencedora do "BBB 20") vai ser: 'Hello, hello, milionária".
Uma outra internauta ainda observou: "Amém, aleluia! Se for da Tua vontade, Senhor, sua filha Gizelly está mais que pronta".