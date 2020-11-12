Troféu Domingão é cancelado por causa da pandemia do coronavírus

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Victor Pollak

O tradicional Troféu Domingão Melhores do Ano, que premia anualmente os melhores artistas em diversas categorias e áreas, está cancelado. De acordo com a Globo , o motivo é a pandemia do novo coronavírus

Em nota divulgada pela emissora, ela explica em mais detalhes. "Este ano, por causa da pandemia, a maioria destas produções foi adiada e por isso não teremos como elencar grande parte das categorias que compõem esta celebração", diz.

A partir de março, diversas produções tiveram de ser paralisadas por causa da Covid-19. Dentre elas as novelas "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março no lugar de "Éramos Seis", teve sua ida ao ar adiada.

A emissora começou a reexibir tramas de antigamente para os lugares das que ficara paradas. Na faixa das seis, a primeira foi uma versão compacta de "Novo Mundo", de 2017.

Também no dia 30 de março, começou a ir ao ar uma versão compacta de "Totalmente Demais" (2015-2016), na faixa das sete, no lugar de "Salve-se quem Puder". Agora está no ar "Haja Coração" (2016). "Fina Estampa", de 2011, escrita por Aguinaldo Silva com direção de núcleo de Wolf Maia, substituiu "Amor de Mãe". Agora, está no ar "A Força do Querer" (2017).