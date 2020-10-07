Val Marchiori faz festa de aniversário com Sula Miranda e bolo brilhante

Entre os aperitivos, a loira serviu verdadeiras iguarias culinárias, como mini bruschettas de polvo laminado, bombom de foie gras com geleia de figo português e capuccino de cogumelos. Também havia uma mesa americana com frutas secas, saladas e carnes, além de sobremesas, à disposição dos convidados, segundo informações do Uol.

O bolo, que chamou a atenção por aplicações de brilho que recebeu como decoração, foi feito por Rick Zavala, ninguém menos que o vencedor da última edição de A Batalha dos Confeiteiros, reality gastronômico da Record. Com três andares, a obra de arte comestível era de nozes com doce de leite.