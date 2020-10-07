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46 anos

Val Marchiori faz festa de aniversário com Sula Miranda e bolo brilhante

Socialite serviu, além de champanhe, iguarias como bombom de foie gras com geleia de figo português e teve bolo feito por ex-Batalha dos Confeiteiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 13:30

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:30

A socialite e empresária Val Marchiori
A socialite e empresária Val Marchiori Crédito: Fernanda Toigo
Val Marchiori reuniu um grupo de 30 convidados para celebrar a chegada de seus 46 anos de idade na noite desta terça (6), em seu apartamento, em São Paulo. 
A socialite, além de amigos mais chegados, recebeu a cantora Sula Miranda, que cantou especialmente para a aniversariante. O namorado, o empresário Thiago Castilho, também marcou presença no meeting intimista. 
Entre os aperitivos, a loira serviu verdadeiras iguarias culinárias, como mini bruschettas de polvo laminado, bombom de foie gras com geleia de figo português e capuccino de cogumelos. Também havia uma mesa americana com frutas secas, saladas e carnes, além de sobremesas, à disposição dos convidados, segundo informações do Uol. 
A socialite e empresária Val Marchiori ganha beijo dos filhos, Victor e Eike
A socialite e empresária Val Marchiori ganha beijo dos filhos, Victor e Eike Crédito: Fernanda Toigo

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O bolo, que chamou a atenção por aplicações de brilho que recebeu como decoração, foi feito por Rick Zavala, ninguém menos que o vencedor da última edição de A Batalha dos Confeiteiros, reality gastronômico da Record. Com três andares, a obra de arte comestível era de nozes com doce de leite. 

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