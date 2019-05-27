Gretchen fala da mãe, que mora no ES: "Dona do pedaço da família"

A dona, mãe de, completou 85 anos de idade neste domingo (26). Ela, que mora na, em, ganhou uma homenagem especial da filha, que mora na Europa com o marido.

"Essa é a dona do pedaço da nossa família", escreveu a Rainha do Rebolado em seu próprio perfil do Instagram. Gretchen continuou: "Minha mãe, parabéns pelo dia de hoje. 85 anos com saúde, beleza e energia é para poucos. Felicidades".