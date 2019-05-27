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Fez 85 anos

Gretchen fala da mãe, que mora no ES: "Dona do pedaço da família"

Maria José, mãe de Gretchen, completou 85 anos neste domingo (26) e ganhou um post de homenagem da Rainha do Rebolado na web
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

27 mai 2019 às 12:07

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 12:07

Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
A dona Maria José Del Papa, mãe de Gretchen, completou 85 anos de idade neste domingo (26). Ela, que mora na Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo, ganhou uma homenagem especial da filha, que mora na Europa com o marido. 
"Essa é a dona do pedaço da nossa família", escreveu a Rainha do Rebolado em seu próprio perfil do Instagram. Gretchen continuou: "Minha mãe, parabéns pelo dia de hoje. 85 anos com saúde, beleza e energia é para poucos. Felicidades". 
Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, em meados de 2017, a cantora já havia destacado a saudade que tem da mãe. Na ocasião, Gretchen chegou a revelar que vinha ao Espírito Santo com frequência só para pegar um "colinho de mãe" periodicamente. 
> Gretchen fala sobre a família no ES e promete turnê: "Estado lindo"

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