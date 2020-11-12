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Vídeo: ex-BBB Hariany mostra selinho de Marcela e capixaba Gizelly

Ex-sisters estão passeando por Maragogi, no Alagoas, e decidiram divertir os fãs com vídeos no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 09:46

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 09:46

Ex-BBB Hariany mostra selinho de Marcela e capixaba Gizelly
Ex-BBB Hariany mostra selinho de Marcela e capixaba Gizelly Crédito: Reprodução/Instagram @hariany
A ex-BBB Hariany Almeida mostrou um selinho entre as duas participantes do "BBB 20" Marcela Mc Gowan e Gizelly Bicalho. As meninas estavam em passeio por Maragogi, em Alagoas, quando decidiram divertir a web com vídeos no Instagram. 
Hariany gravou o episódio enquanto outros convidados dançavam e cantavam em um ônibus de turismo. As duas deram o selinho, ainda, para que a colega de reality pudesse gravar a cena. 

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A médica e a advogada de Vitória se tornaram amigas durante o reality da Globo deste ano e os fãs chegaram a torcer por um relacionamento entre as duas. Na ocasião, a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, conversou com a mãe de Gizelly, Márcia Machado, que esclareceu que a filha tinha "amor de amiga" por Marcela e nada mais que isso

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