Vídeo: ex-BBB Hariany mostra selinho de Marcela e capixaba Gizelly

A ex-BBB Hariany Almeida mostrou um selinho entre as duas participantes do "BBB 20" Marcela Mc Gowan e Gizelly Bicalho. As meninas estavam em passeio por Maragogi, em Alagoas, quando decidiram divertir a web com vídeos no Instagram.
Hariany gravou o episódio enquanto outros convidados dançavam e cantavam em um ônibus de turismo. As duas deram o selinho, ainda, para que a colega de reality pudesse gravar a cena.
A médica e a advogada de Vitória se tornaram amigas durante o reality da Globo deste ano e os fãs chegaram a torcer por um relacionamento entre as duas. Na ocasião, a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, conversou com a mãe de Gizelly, Márcia Machado, que esclareceu que a filha tinha "amor de amiga" por Marcela e nada mais que isso.