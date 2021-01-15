Duda Reis vai à delegacia e ex-BBB capixaba Gizelly será advogada

A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Reprodução/Instagram @dudareisb

"É um misto de sentimentos que estou sentindo, mas, em primeira mão, eu queria agradecer muito às minhas advogadas e por todo acolhimento que recebi na Delegacia da Mulher", disse a atriz, mencionando Gizelly e a advogada Izabella Borges, em stories.

A ex-participante do Big Brother Brasil 2020 é advogada criminalista e tinha oferecido publicamente seus serviços a Duda Reis no Instagram, nesta quarta-feira, 13, após a atriz revelar que sofreu ameaças e agressões físicas durante seu relacionamento com Nego do Borel.

"Mandei DM para Duda Reis hoje cedo, mas ela não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem advogada, você também tem porque eu estou à disposição para advogar para você", escreveu Gizelly na rede social.

Em stories nesta terça-feira, 14, Duda Reis revelou que sofria um relacionamento abusivo com o funkeiro. "Eu era manipulada, tinha medo, ele me ameaçava, dizia que ia mandar matar a minha família. Eu era dependente emocional dele, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo".