Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso Nego do Borel

Duda Reis vai à delegacia e ex-BBB capixaba Gizelly será advogada

A ex-participante do Big Brother Brasil 2020 é advogada criminalista e tinha oferecido publicamente seus serviços a Duda Reis no Instagram, nesta quarta-feira (13)

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 07:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 07:56
A atriz e influenciadora Duda Reis
A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Reprodução/Instagram @dudareisb
Após revelar que sofreu um relacionamento abusivo com Nego do BorelDuda Reis compartilhou nesta quinta-feira, 14, que foi à Delegacia de Defesa da Mulher e confirmou que sua advogada será a ex-BBB Gizelly Bicalho.
"É um misto de sentimentos que estou sentindo, mas, em primeira mão, eu queria agradecer muito às minhas advogadas e por todo acolhimento que recebi na Delegacia da Mulher", disse a atriz, mencionando Gizelly e a advogada Izabella Borges, em stories.
A ex-participante do Big Brother Brasil 2020 é advogada criminalista e tinha oferecido publicamente seus serviços a Duda Reis no Instagram, nesta quarta-feira, 13, após a atriz revelar que sofreu ameaças e agressões físicas durante seu relacionamento com Nego do Borel.

Veja Também

Whindersson Nunes mobiliza famosos para doar oxigênio para Manaus

Covid-19: Bonner desabafa no Jornal Nacional: "Esgrimando com loucos"

Nego do Borel perde parcerias após acusação de agressão por Duda Reis

"Mandei DM para Duda Reis hoje cedo, mas ela não viu. Podem me ajudar a falar com ela? Se ele tem advogada, você também tem porque eu estou à disposição para advogar para você", escreveu Gizelly na rede social.
Em stories nesta terça-feira, 14, Duda Reis revelou que sofria um relacionamento abusivo com o funkeiro. "Eu era manipulada, tinha medo, ele me ameaçava, dizia que ia mandar matar a minha família. Eu era dependente emocional dele, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo".
A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Violência Contra a Mulher BBB Gizelly Bicalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça / tribunal
Justiça do ES nega ação da Maranata e libera vídeos sobre facada em Bolsonaro
Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados