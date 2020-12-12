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Polêmica na web!

Gretchen retoca harmonização facial e rebate críticas: 'Recalcados'

'Está inchado porque acabei de fazer', se defendeu a artista nas redes sociais dizendo que estava bloqueando comentários de ódio

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 14:32
A dançarina Gretchen
A dançarina Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
A felicidade de Gretchen, 61, com sua nova harmonização facial contrastou na tarde desta sexta-feira (11) com a chateação pelos comentários preconceituosos que recebeu.
De acordo com ela, após mostrar o resultado do procedimento, houve quem fosse até as suas redes sociais e a criticasse. Ela fez questão de dizer que estava bloqueando quem falasse algo que não gostasse.
"Teve comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral quem falar merda. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado. Está inchado porque acabei de fazer", disse.

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Na sequência da bronca, criticou as "opiniões idiotas" e prometeu voltar à mesma rede social após alguns dias para "sapatear" nas postagens que agora não são tão elogiosas.
"Daqui uma semana quero ver esse povinho recalcado voltando aqui com outra conta pra dizer: 'nossa, que linda. Você está um arraso. Sem defeitos'. Me aguarde. O inchaço só demora uma semana. Eu que vou sapatear nas postagens. Sem preocupações com opiniões idiotas", finalizou.
No Twitter, também começou a republicar mensagens de carinho de fãs que a elogiavam.

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Ela fez o procedimento com o marido, o músico Esdras de Souza, com quem casou em setembro. A cerimônia não contou com a presença de nenhum dos sete filhos nem de amigos famosos da cantora. Por conta da pandemia do novo coronavírus, celebridades e os herdeiros que moram nos EUA e na França não puderam comparecer à cerimônia. A lua de mel aconteceu na na Ilha do Marajó, no Pará, a pedido do marido.

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