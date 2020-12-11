Borat, do programa 'Amor e Sexo', se recupera em hospital e grava vídeo

O ator Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo (Globo), em vídeo no hospital após ser baleado Crédito: Reprodução/Instagram @brunomiranda.borat

O ator Bruno Miranda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para explicar aos seguidores como está sendo sua recuperação após levar dois tiros em uma confusão de trânsito, em novembro. Conhecido como o personagem Borat, de Amor e Sexo, programa comandado pela Fernanda Lima, na TV Globo, ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Nos últimos dias, Miranda publicou uma série de vídeos no Instagram caminhando pelo local e até arriscando alguma dancinha. "Já estou há mais de 10 dias aqui depois do ocorrido. Esses vídeos são apenas para descontrair, pra ver se minha cabeça funciona melhor, se consigo interagir melhor, e isso é importante para mim", contou.

