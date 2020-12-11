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Saúde

Borat, do programa 'Amor e Sexo', se recupera em hospital e grava vídeo

Bruno Miranda usou as redes sociais para dar notícias sobre estado de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:45

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:45

O ator Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo (Globo), em vídeo no hospital após ser baleado
O ator Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo (Globo), em vídeo no hospital após ser baleado Crédito: Reprodução/Instagram @brunomiranda.borat
O ator Bruno Miranda usou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para explicar aos seguidores como está sendo sua recuperação após levar dois tiros em uma confusão de trânsito, em novembro. Conhecido como o personagem Borat, de Amor e Sexo, programa comandado pela Fernanda Lima, na TV Globo, ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro.
Nos últimos dias, Miranda publicou uma série de vídeos no Instagram caminhando pelo local e até arriscando alguma dancinha. "Já estou há mais de 10 dias aqui depois do ocorrido. Esses vídeos são apenas para descontrair, pra ver se minha cabeça funciona melhor, se consigo interagir melhor, e isso é importante para mim", contou.
Bruno Miranda diz que está se sentindo melhor a cada dia. "Estou me recuperando a base de remédio, antibiótico. A bala atravessou minha barriga, pegou meu rim, intestino. Depois explico detalhadamente o que aconteceu, mas só quero agradecer por estar vivo, as mensagens e orações. Essa força vem na horar que a gente está precisando", concluiu.

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