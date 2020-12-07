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Saúde

'Borat' de 'Amor e Sexo' tem alta hospitalar adiada por causa de infecção

Bruno Miranda foi baleado durante uma confusão no trânsito em 25 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 16:48

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:48

Bruno Miranda (Borat) no programa Amor & Sexo da Globo
Bruno Miranda (Borat) no programa Amor & Sexo da Globo Crédito: Globo/Divulgação
Bruno Miranda, mais conhecido como o personagem Borat do programa Amor e Sexo, da TV Globo, com Fernanda Lima, ficará internado por mais um tempo. A informação foi publicada nas redes sociais do artista e explica, sem muitos detalhes, porque a alta hospitalar foi adiada.
Ele teve uma infecção e precisa ficar mais tempo sob cuidados médicos no Rio de Janeiro.
Borat foi baleado durante uma confusão no trânsito em 25 de novembro e teve intestino e rim perfurados.
Em postagem no Instagram, a mãe do ator pediu orações: "Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente. Cruz Sagrada seja minha luz. Deus dê forças e cura para meu filho, que se encontra na enfermaria do Hospital Lorenço. Obrigada pelo carinho da equipe médica e de enfermeiros e todos meus amigos que estão juntos comigo firme em oração. Deus cuide de todos nós."
Na última semana, Bruno Miranda publicou um vídeo em que aparece caminhando no hospital. "Reaprendendo a andar", escreveu na legenda das imagens.

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