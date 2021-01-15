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Pandemia de coronavírus

'Não é hora de caçar like', diz Felipe Neto sobre caos em Manaus

O influenciador usou o Twitter para falar sobre a situação de saúde em Manaus, que enfrenta crise com o fim do estoque de oxigênio em hospitais e números alto de casos de Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:50

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:50

O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
Felipe Neto usou o Twitter nesta sexta-feira, 15, para falar sobre a situação de saúde em Manaus, no Estado do Amazonas, que enfrenta crise com o fim do estoque de oxigênio em hospitais e números alto de casos de Covid-19.
"A situação é muito grave, pessoas estão morrendo, não é hora de caçar like [curtidas]", escreveu o youtuber no início da madrugada.
Horas depois, durante a tarde, após a repercussão de seus comentários, Felipe Neto esclareceu: "Em nenhum momento quis criticar qualquer famoso que esteja tentando ajudar Manaus, muito pelo contrário, estamos no Whats[App]."
"Só me referi a quem poderia estar prometendo algo que não é real. Não há cilindros. O problema não é dinheiro, é logística", prosseguiu. O youtuber tem publicado diversos anúncios de doação de cilindros de oxigênio para Manaus, assim como outros artistas
Na noite de quinta-feira, 14, Whindersson Nunes foi um dos que anunciou doações. "Alô, meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho, né? Vamos retribuir?", sugeriu, na ocasião.

SITUAÇÃO EM MANAUS

O estoque de oxigênio em hospitais de Manaus acabou na última quinta-feira, 14, causando a morte de pacientes. Recém-nascidos precisaram ser transferidos para outros Estados. O epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz-Amazônia, considera a situação um "caos absoluto" (clique aqui para ler a entrevista completa).
Na manhã desta sexta, 15, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a situação do Amazonas: "A gente está sempre fazendo o que tem que fazer, né? O problema em Manaus é terrível. Fizemos a nossa parte, com recursos e meios". Leia mais aqui.

LEIA MAIS SOBRE A SITUAÇÃO EM MANAUS

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