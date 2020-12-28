Sofrência! Gusttavo Lima entorna garrafa de R$ 1,1 mil de uísque

Gusttavo Lima passou a tarde do último sábado (26) curtindo no melhor estilo da "sofrência". Com direito a muito uísque escocês, vape (espécie de cigarro eletrônico) e, é claro, música sertaneja, o cantor de 31 anos compartilhou alguns momentos pelas redes sociais.
Divorciado de Andressa Suita desde outubro, com quem tem dois filhos, o bonitão surgiu sem camisa e entornou uma garrafa inteira de uísque Chivas Royal Salut 21, avaliada em R$ 1,1 mil.
"Não coloque palavras na minha boca. Coloque uísque, cerveja e vodka!", ainda escreveu ele em um dos posts do Instagram.