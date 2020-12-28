Marquezine viaja com Manu Gavassi, Thelma e Kalimann para réveillon

Bruna Marquezine viaja com Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann para Réveillon em ilha Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann

Pelas redes sociais, comemoraram a parceria. "Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza", disse Rafa.

"Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio", emendou Kalimann. "Será como na ilha de Lost, real", disse Thelma, já recuperada da Covid-19

Deu tempo até para as amigas especularem sobre um possível romance para 2021. "Meu boy o universo está cuidando", comentou Manu, a mais premiada celebridade do ano. "O meu também", emendou Marquezine.