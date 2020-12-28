Marquezine viaja com Manu Gavassi, Thelma e Kalimann para réveillon

Bruna Marquezine, 25, Rafa Kalimann, 27, Thelma Assis, 35, e Manu Gavassi, 27, resolveram que queriam passar o réveillon juntas e alugaram uma ilha só para elas. O local exato da ilha não foi revelado.
Pelas redes sociais, comemoraram a parceria. "Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza", disse Rafa.
"Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio", emendou Kalimann. "Será como na ilha de Lost, real", disse Thelma, já recuperada da Covid-19.
Deu tempo até para as amigas especularem sobre um possível romance para 2021. "Meu boy o universo está cuidando", comentou Manu, a mais premiada celebridade do ano. "O meu também", emendou Marquezine.
Manu, Rafa e Thelma foram as finalistas do BBB 20. Em uma edição que teve como principal destaque o embate - entre parte das mulheres confinadas contra os homens (que tinham um plano para tentar manchar a imagem das garotas comprometidas fora da casa), não causa surpresa que o jogo seja decidido somente entre a ala feminina