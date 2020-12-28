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Em ilha particular

Marquezine viaja com Manu Gavassi, Thelma e Kalimann para réveillon

'Será como na ilha de Lost, real', disse Thelma, já recuperada da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 09:37

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:37

Bruna Marquezine viaja com Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann para Réveillon em ilha
Bruna Marquezine viaja com Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann para Réveillon em ilha Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Bruna Marquezine, 25, Rafa Kalimann, 27, Thelma Assis, 35, e Manu Gavassi, 27, resolveram que queriam passar o réveillon juntas e alugaram uma ilha só para elas. O local exato da ilha não foi revelado.
Pelas redes sociais, comemoraram a parceria. "Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza", disse Rafa.
"Nosso ano teve muitos momentos importantes, a gente quis virar juntas. Não estou nem acreditando. A Bruna foi adotada por esse trio", emendou Kalimann. "Será como na ilha de Lost, real", disse Thelma, já recuperada da Covid-19.

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Deu tempo até para as amigas especularem sobre um possível romance para 2021. "Meu boy o universo está cuidando", comentou Manu, a mais premiada celebridade do ano. "O meu também", emendou Marquezine.
Manu, Rafa e Thelma foram as finalistas do BBB 20. Em uma edição que teve como principal destaque o embate - entre parte das mulheres confinadas contra os homens (que tinham um plano para tentar manchar a imagem das garotas comprometidas fora da casa), não causa surpresa que o jogo seja decidido somente entre a ala feminina

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