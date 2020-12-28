AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Troféu Mário Lago

Ivete Sangalo chora ao receber prêmio no Domingão do Faustão

Na atração, ainda cantou alguns de seus sucessos como, 'Eva', 'Sorte Grande', 'Festa', 'Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim', 'Tempo de Alegria', e a nova canção em parceria com MC Zaac, 'Não Pode Parar'.

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 09:30
Ivete Sangalo recebe o Troféu Mario Lago no último Domingão do Faustão de 2020
Ivete Sangalo recebe o Troféu Mario Lago no último Domingão do Faustão de 2020 Crédito: Globo/Divulgação
A cantora Ivete Sangalo, 48, foi a grande homenageada do Domingão do Faustão (Globo) e recebeu o Troféu Mário Lago por causa de sua contribuição para a música.
A artista, com quase 30 anos de carreira, agradeceu pelo prêmio. "Fico emocionada, não imaginava chegar aqui. Tive a oportunidade de conhecer meu ídolo da televisão [Faustão]. E quando te contei que estava saindo em carreira solo você foi determinante. Estou muito emocionada", disse ela que começou em carreira solo no ano 2000.
Na atração, ainda cantou alguns de seus sucessos como, "Eva", "Sorte Grande", "Festa", "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", "Tempo de Alegria", e a nova canção em parceria com MC Zaac, "Não Pode Parar".
O tradicional Troféu Domingão Melhores do Ano, que premia anualmente os melhores artistas em diversas categorias e áreas, foi cancelado esse ano. De acordo com a Globo, o motivo foi a pandemia do novo coronavírus.

Veja Também

Wanessa Camargo: Morar no ES me mostrou que eu seria feliz aqui

"Temos de nos acostumar", diz Beth Goulart sobre morte de Nicette

Raissa Barbosa consegue novo apartamento após ser despejada

Em nota divulgada pela emissora, ela explicou em mais detalhes. "Este ano, por causa da pandemia, a maioria destas produções foi adiada e por isso não teremos como elencar grande parte das categorias que compõem esta celebração", diz.
A partir de março, diversas produções tiveram de ser paralisadas por causa da Covid-19. Dentre elas as novelas "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março no lugar de "Éramos Seis", teve sua ida ao ar adiada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES
Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados