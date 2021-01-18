Vídeo: MC Fioti regrava clipe de "Bum Bum Tam Tam" no Instituto Butantan

MC Fioti, de 26 anos, foi à sede do Instituto Butantan na última sexta (15) para regravar o clipe de seu hit "Bum Bum Tam Tam", que agora é chamado na web de "hino da vacina".
O clipe ganhou força depois dos testes positivos com a CoronaVac, vacina de parceria do instituto paulista contra a Covid-19, e ainda mais neste domingo (17), quando ela e o imunizante de Oxford foram autorizados em caráter de uso emergencial pela Anvisa no Brasil.
À Quem, MC Fioti declarou: "Estar no Butantan, onde está sendo produzida a vacina que pode salvar muitas vidas, é um sonho que nunca pensei em estar vivendo. Fiquei emocionado quando vi como as pessoas que trabalham no Butantan me receberam. Cada dia estou mais certo que a vacina vai salvar muita gente".
O clipe original da música foi lançado em 2017 e tem mais de 1,5 bilhões de visualizações só no YouTube. Desde foi postada, a performance chegou a protagonizar entre os 30 vídeos mais vistos da história da plataforma de vídeos na internet.