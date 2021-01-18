Nego do Borel: "Conheço traficante, mas não faço as mesmas coisas"

"A gente está correndo atrás e em breve vou poder provar toda a verdade para a vocês. A gente está muito dentro da lei e muito correto. Hoje a polícia esteve aqui em casa e eu super autorizei a entrada deles na minha casa porque sou um cara muito correto na base da lei, ainda mais que estou sendo acusado de estar envolvido com tráfico", disse, pelos stories.