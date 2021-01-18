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Defesa pelo Instagram

Nego do Borel: "Conheço traficante, mas não faço as mesmas coisas"

Após ser acusado pela ex-noiva, Duda Reis, de possuir fuzil em casa, Nego do Borel disse que "superautorizou" a entrada da polícia à sua casa e negou envolvimento com crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 09:03

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:03

O funkeiro Nego do Borel
O funkeiro Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
Nego do Borel, de 28 anos de idade, se pronunciou na última sexta (15), pelo Instagram, sobre os últimos capítulos da polêmica separação de Duda Reis, que fez acusações sérias ao funkeiro após o término conturbado. Sem citar diretamente as denúncias da ex-noiva, o cantor negou envolvimento com o tráfico e reafirmou a vistoria que a polícia fez em sua casa
"A gente está correndo atrás e em breve vou poder provar toda a verdade para a vocês. A gente está muito dentro da lei e muito correto. Hoje a polícia esteve aqui em casa e eu super autorizei a entrada deles na minha casa porque sou um cara muito correto na base da lei, ainda mais que estou sendo acusado de estar envolvido com tráfico", disse, pelos stories. 

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"Conheço traficante, polícia, milícia, bandido e tudo quanto é tipo de gente, mas não quer dizer que faça as mesmas coisas que eles. Fui acusado de ter uma arma dentro da minha casa, sendo que era de air soft, e ela sabia disso. As verdades vão aparecer. As mentiras vão cair por terra. Está nas mãos do juiz, da Justiça e da polícia", terminou. 

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