Nego do Borel: "Conheço traficante, mas não faço as mesmas coisas"

Nego do Borel, de 28 anos de idade, se pronunciou na última sexta (15), pelo Instagram, sobre os últimos capítulos da polêmica separação de Duda Reis, que fez acusações sérias ao funkeiro após o término conturbado. Sem citar diretamente as denúncias da ex-noiva, o cantor negou envolvimento com o tráfico e reafirmou a vistoria que a polícia fez em sua casa.
"A gente está correndo atrás e em breve vou poder provar toda a verdade para a vocês. A gente está muito dentro da lei e muito correto. Hoje a polícia esteve aqui em casa e eu super autorizei a entrada deles na minha casa porque sou um cara muito correto na base da lei, ainda mais que estou sendo acusado de estar envolvido com tráfico", disse, pelos stories.
"Conheço traficante, polícia, milícia, bandido e tudo quanto é tipo de gente, mas não quer dizer que faça as mesmas coisas que eles. Fui acusado de ter uma arma dentro da minha casa, sendo que era de air soft, e ela sabia disso. As verdades vão aparecer. As mentiras vão cair por terra. Está nas mãos do juiz, da Justiça e da polícia", terminou.