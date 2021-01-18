Carlinhos Maia diz que recusou convite para ser vacinado e governo nega

O youtuber alagoano Carlinhos Maia causou um verdadeiro alvoroço na internet ao divulgar nesta segunda-feira (18) que negou o convite feito por autoridades de seu Estado para ser uma das primeiras pessoas da região a tomar a vacina contra a Covid-19. O governo de Alagoas, entretanto, desmentiu o fato, negando ter feito convites a pessoas foras dos grupos prioritários.
A afirmação foi feita pelo youtuber em uma publicação em sua conta oficial do Twitter. Ele justificou sua decisão informando que não seria justo participar da vacinação, sendo que muita gente ficou em casa respeitando o isolamento — o que não foi o seu caso. "Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei". Confira o post:
Em um dos comentários feitos no post de Carlinhos Maia, seguidores do youtuber postaram a nota divulgada pelo governo alagoano. Confira a publicação do governo de Alagoas.
Com a repercussão e chuva de críticas, o youtuber explicou que foi chamado para uma campanha com o intuito de incentivar as pessoas a tomarem a vacina da Covid-19, mesmo após ser desmentido pelo governo.
Carlinhos Maia foi criticado por muitos seguidores, que além de postarem a nota do governo de Alagoas, também lembraram o episódio em que o youtuber foi criticado após dar uma festa com convidados famosos em meados de dezembro de 2020, em plena pandemia do coronavírus.