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Selecionados para o "Big Brother Brasil 21" começam a ser anunciados nesta terça-feira (19)

Finalmente, os "brothers" famosos e anônimos serão revelados ao público. Programa começa na próxima segunda (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 15:04

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 15:04

As finalistas do Big Brother Brasil 20 Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam
As finalistas do "Big Brother Brasil 20", Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam: expectativa para conhecer os participantes da edição de 2021 Crédito: Reprodução/TV Globo
A nave do "Big Brother Brasil" está prestes a decolar e falta (muito) pouco para você conhecer a lista completa de passageiros, com personalidades vindas de diferentes regiões do Brasil. 
Como anunciado por Tiago Leifert neste domingo (17), os integrantes dos grupos Pipoca e do Camarote, que habitarão, durante 100 dias, a casa do "BBB 21", serão revelados ao longo da programação da Rede Globo nesta terça-feira (19), a partir da apresentação de "Laços de Família", no "Vale a Pena Ver de Novo".

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Finalmente, após semanas de espera, o público vai conhecer as pessoas anônimas (que se inscreveram no reality pela internet) e também personalidades que se destacam nas mais diversas áreas, que toparam o desafio de se mostrar para todo o país. Dos famosos, quem você aposta que vai entrar na casa mais viajada do Brasil? 
O "BBB 21", que tem apresentação de Tiago Leifert, estreia na programação da emissora carioca na próxima segunda, dia 25 de janeiro.

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