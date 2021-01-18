Selecionados para o "Big Brother Brasil 21" começam a ser anunciados nesta terça-feira (19)

As finalistas do "Big Brother Brasil 20", Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam: expectativa para conhecer os participantes da edição de 2021 Crédito: Reprodução/TV Globo

A nave do "Big Brother Brasil" está prestes a decolar e falta (muito) pouco para você conhecer a lista completa de passageiros, com personalidades vindas de diferentes regiões do Brasil.

Como anunciado por Tiago Leifert neste domingo (17), os integrantes dos grupos Pipoca e do Camarote, que habitarão, durante 100 dias, a casa do "BBB 21", serão revelados ao longo da programação da Rede Globo nesta terça-feira (19), a partir da apresentação de "Laços de Família", no "Vale a Pena Ver de Novo".

Finalmente, após semanas de espera, o público vai conhecer as pessoas anônimas (que se inscreveram no reality pela internet) e também personalidades que se destacam nas mais diversas áreas, que toparam o desafio de se mostrar para todo o país. Dos famosos, quem você aposta que vai entrar na casa mais viajada do Brasil?