Dois grupos e feed turbinado! Com spoiler, veja novidades do "BBB 21"

E as novidades? O que as pessoas querem ver e viver estará dentro da casa mais vigiada do Brasil, incluindo os responsáveis pelas reviravoltas mais eletrizantes do reality. Pipoca e camarote estarão de volta. A prova “Bate e volta” e a aguardada prova de resistência, também. Um líder com poder do “não” quando preciso? Teremos, e agora ele volta com ares de rei. O Big Fone promete boas confusões. O anjo traz consigo o temido monstro. E que tal um #FeedBBB com novas funções? Será que vai dar match? Vip e Xepa mais juntos do que nunca. Aquelas festas com os abraços que todos estão morrendo de saudades? Estarão na casa.