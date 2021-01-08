Dois grupos e feed turbinado! Com spoiler, veja novidades do "BBB 21"

No dia 25 de janeiro, novos moradores chegam à casa do ‘Big Brother Brasil’ dando início a mais uma temporada do reality show mais aguardado pelos brasileiros. Neste ano, o convite é claro: um verão inteiro com o BBB, em 100 dias de festas, games, provas, surpresas, e, é claro, muito “fogo no parquinho” para brothers e público se divertirem juntos. A atração segue sob o comando de Tiago Leifert e com direção geral de Rodrigo Dourado.
E as novidades? O que as pessoas querem ver e viver estará dentro da casa mais vigiada do Brasil, incluindo os responsáveis pelas reviravoltas mais eletrizantes do reality. Pipoca e camarote estarão de volta. A prova “Bate e volta” e a aguardada prova de resistência, também. Um líder com poder do “não” quando preciso? Teremos, e agora ele volta com ares de rei. O Big Fone promete boas confusões. O anjo traz consigo o temido monstro. E que tal um #FeedBBB com novas funções? Será que vai dar match? Vip e Xepa mais juntos do que nunca. Aquelas festas com os abraços que todos estão morrendo de saudades? Estarão na casa.
Mas como será a decoração da nova casa? Como vai funcionar esse #FeedBBB? E quando, enfim, conheceremos a tão aguardada lista dos novos moradores? Essas e outras surpresas, que compõem um jogo que acontece 24 horas por dia, todos os dias da semana, serão reveladas nos próximos dias, naquele esquenta tão aguardado para a vigésima primeira temporada do reality. Mas fiquem atentos: desta vez, o game começa antes mesmo do “play”.