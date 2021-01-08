Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na vibe!

No 'Mais Você', Ana Maria Braga aparece com dreads no cabelo

No Twitter, os internautas comentaram o novo visual de Ana Maria Braga, inclusive comparando a apresentadora a um dos personagens da série Vikings. "Vikings vibes... lenda!", escreveu um deles

Publicado em 

08 jan 2021 às 14:46

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 14:46

Ana Maria Braga aparece com dreads no 'Mais Você'
Ana Maria Braga aparece de dreads Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga passou a semana em Maresias, no litoral norte paulista, e transmitiu o Mais Você direto da casa de praia dela. Na edição desta sexta-feira, 8, a apresentadora apareceu com um visual inusitado: óculos de grau e dreads no cabelo. "Acho que vou ficar por aqui mesmo, na praia. Já adotei esse novo visual, tô comprando um ukulele, acho que tô pronta, ein!?", escreveu Ana Maria na legenda das fotos que publicou no Instagram.
"Brincadeira! O responsável por esses dreads é meu querido amigo e companheiro de anos Márcio Granado. Ele é responsável pela minha beleza há anos, agora está mais pertinho e podemos 'brincar' mais", afirmou.

Veja Também

Pandemia: Jesus Vida Verão 2021 é adiado para julho em Vila Velha

Festival Nacional de Forró de Itaúnas 2021 é suspenso devido à Covid

Entenda como funciona a musicoterapia e sua aplicação no ES

Além disso, no Mais Você, Ana Maria Braga mostrou aos telespectadores uma mesa especial na varanda da casa dela, com coisas que lembram a história dos pais dela. "Foi nessa mesa que aprendi a ler e a escrever, lá em São Joaquim da Barra. Ela me traz ótimas memórias, cada vez que eu me sento, me lembro da minha infância. Ela só não te mais a cor original. Espero que fique com os meus filhos e netos", disse.
No Twitter, os internautas comentaram o novo visual de Ana Maria Braga, inclusive comparando a apresentadora a um dos personagens da série Vikings. "Vikings vibes... lenda!", escreveu um deles.

Veja Também

Photoshop? Mara Maravilha posta foto polêmica e é criticada: "Coragem"

Monique Evans comemora vacina da Covid e critica: "Bolsonaro é surdo"

Juliano Laham susbtitui Arthur Aguiar na Record após polêmica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Cultura Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados