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Governo nega

Carlinhos Maia diz que foi convidado para "furar fila" da vacina

O Governo Estadual do Alagoas, cidade do humorista, no entanto, nega a informação repassada; 71 mil doses destinadas a Alagoas começam a ser aplicadas na terça (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2021 às 17:52

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:52

O influenciador Carlinhos Maia
O influenciador Carlinhos Maia se meteu em mais uma confusão nesta segunda-feira (18). Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Carlinhos Maia, 29, se meteu em mais uma confusão nesta segunda-feira (18). O humorista afirmou que recebeu um convite para ser um dos primeiros alagoanos a tomar a vacina contra a Covid-19 em Alagoas, seu estado natal. O governo estadual, no entanto, nega a informação.
"Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina", afirmou nas redes sociais. "Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei."
O humorista, que foi muito criticado por realizar uma festa em plena pandemia, disse ainda que vai acompanhar a vacinação para incentivar os seguidores a se imunizarem. "Filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", disse.
O suposto convite, no entanto, foi negado pelo Governo de Alagoas. Também nas redes sociais, o executivo estadual disse que o imunizante será aplicado inicialmente em profissionais de saúde que atuam na linha de frente, indígenas, quilombolas e idosos residentes em abrigos. "Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo", diz a nota oficial.
As 71 mil doses de vacina destinadas aos alagoanos devem começar a ser aplicadas na terça-feira (19)

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