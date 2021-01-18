Carlinhos Maia diz que foi convidado para "furar fila" da vacina

O influenciador Carlinhos Maia se meteu em mais uma confusão nesta segunda-feira (18). Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia, 29, se meteu em mais uma confusão nesta segunda-feira (18). O humorista afirmou que recebeu um convite para ser um dos primeiros alagoanos a tomar a vacina contra a Covid-19 em Alagoas, seu estado natal. O governo estadual, no entanto, nega a informação.

"Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina", afirmou nas redes sociais. "Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei."

O humorista, que foi muito criticado por realizar uma festa em plena pandemia, disse ainda que vai acompanhar a vacinação para incentivar os seguidores a se imunizarem. "Filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", disse.

O suposto convite, no entanto, foi negado pelo Governo de Alagoas. Também nas redes sociais, o executivo estadual disse que o imunizante será aplicado inicialmente em profissionais de saúde que atuam na linha de frente, indígenas, quilombolas e idosos residentes em abrigos. "Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo", diz a nota oficial.