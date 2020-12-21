Carlinhos Maia é criticado por festão com famosos: 'Irresponsável'

O influenciador Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia se envolveu em mais uma polêmica na internet neste sábado (19). O influencer deu uma festa com vários convidados famosos na data e acabou não agradando o grande público em meio ao aumento do número de mortes pela Covid-19 no Brasil.

Pelas 678 novas mortes que o País registrou de sexta (18) para sábado (19), a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um apelo para que as pessoas evitassem aglomerações como a da festa, chamada de Natal da Vila.

O evento aconteceu em Penedo, em Alagoas, e reuniu de grandes nomes da calçada da fama brasileira até os mais recentes ex-BBBs. Na web, Carlinhos recebeu fortes críticas de páginas de famosos, anônimos e colegas.

Gente de tudo quanto é canto nessa festa do Carlinhos Maia, todos se filmando se abraçando, dando beijo, sem máscaras, mais de quantas pessoa? 500? Todos fizeram teste e ficaram 15 dias em casa antes de ir? Que medidas tomaram? Vou ficar listando 500 influencers? — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 20, 2020

No mundo ideal, Carlinhos Maia, o marido, o dono do local e quem autorizou essa festa estariam na cadeia agora sem direito a fiança. — William Castro (@William_Castro) December 20, 2020

O pyong Lee também está no Natal da vila junto com sua esposa Sammy e seu pequeno Jake!#nataldavila

(Via: Carlinhos Maia/ Equipe feira de vaidade?) pic.twitter.com/piJt3pThMJ — Feira de vaidade (@FVaidade) December 20, 2020

Logo após as primeiras críticas, o marido de Lucas Guimarães se defendeu e disse que tudo foi feito dentro das regras atuais.