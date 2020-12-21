Carlinhos Maia é criticado por festão com famosos: 'Irresponsável'

Carlinhos Maia se envolveu em mais uma polêmica na internet neste sábado (19). O influencer deu uma festa com vários convidados famosos na data e acabou não agradando o grande público em meio ao aumento do número de mortes pela Covid-19 no Brasil.
Pelas 678 novas mortes que o País registrou de sexta (18) para sábado (19), a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um apelo para que as pessoas evitassem aglomerações como a da festa, chamada de Natal da Vila.
O evento aconteceu em Penedo, em Alagoas, e reuniu de grandes nomes da calçada da fama brasileira até os mais recentes ex-BBBs. Na web, Carlinhos recebeu fortes críticas de páginas de famosos, anônimos e colegas.
Logo após as primeiras críticas, o marido de Lucas Guimarães se defendeu e disse que tudo foi feito dentro das regras atuais.