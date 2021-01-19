Pombo confinado?

Richarlison é escalado para o BBB e atacante capixaba entra na brincadeira

O jogador teve o nome vinculado ao programa nas redes sociais e brincou com o perfil brasileiro oficial do Everton, que o escalou para o reality show global
Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 jan 2021 às 19:01

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 19:01

O atacante capixaba Richarlison entrou na onda do BBB 2021 e foi escalado para a casa mais vigiada do Brasil Crédito: Divulgação/Everton
Richarlison no Big Brother Brasil 2021? O atacante capixaba foi escalado pela internet para o maior reality show da televisão brasileira, mas o Pombo de Nova Venécia não vai estar confinado na casa. Nesta terça-feira (19), a Globo começou a divulgar os nomes que estarão presentes no programa e o jogador foi muito lembrado.

Veja Também

Após pedir doações, capixaba Richarlison doa cilindros de oxigênio a Manaus

Atacante capixaba Richarlison pede doações de oxigênio para a cidade de Manaus

Richarlison completa "vaquinha" e ajuda conterrânea de Nova Venécia em cirurgia

Até o perfil ofical do Everton para o Brasil entrou na onda e divulgou a escalação do craque para o BBB 2021. Brincalhão que é, Richarlison entrou na onda e prontamente respondeu e brincou dizendo que "não aceita menos que o título". Pouco competitivo esse tal de Pombo, né?
Não seria má ideia contar com o jovem no programa, afinal carisma não falta a ele, mas Richarlison vai seguir mesmo é brilhando pelo clube inglês e nas convocações para a Seleção Brasileira.
O Espírito Santo, entretanto, não ficou órfão de participantes no programa. Na lista já divulgada, dois capixabas estão confirmados: O modelo e professor de Educação Física Acrebiano, de Vila Velha e o personal trainer Arthur Picoli, de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Personal trainer capixaba, Arthur Picoli entra no "BBB 21"

Este vídeo pode te interessar

