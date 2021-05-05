Projota e Lucas Penteado cantam juntos na final do BBB 21

Projota cantou seu hit "Ela só quer paz". Ao começar a apresentação, Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk se aproximam da estrutura do palco para cantar e dançar junto com o artista. No meio da canção ele disse: "É a Final do BBB!". Um momento especial foi quando Projota e Lucas Penteando cantaram juntos e depois se abraçaram.