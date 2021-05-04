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"Dilúvio"

Karol Conká anuncia lançamento de nova música após final do "BBB 21"

A primeira canção da rapper após a participação polêmica no Big Brother Brasil 21 estará disponível a partir da meia-noite nas plataformas de streaming

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 15:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2021 às 15:10
BBB 21: a sister Karol Conká
BBB 21: a sister Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká anuncia o lançamento da nova música dela, Dilúvio, nesta terça-feira (04), nas redes sociais. A primeira canção da rapper após a participação polêmica no Big Brother Brasil 21 estará disponível a partir da meia-noite nas plataformas de streaming.
A cantora compartilhou a capa da faixa no Instagram e, na legenda do post, escreveu:"Dilúvio, meu novo single, hoje meia-noite". A música foi produzida em conjunto com a gravadora Sony Music.
Dilúvio vai ao ar logo após o resultado da final do BBB 21, onde a artista irá se apresentar na noite de hoje. Além de Karol, a Globo já confirmou que os ex-brothers Projota, Pocah e Rodolffo, juntamente com sua dupla Israel, também irão cantar.
Uma prévia do single já havia sido exibida no documentário A Vida Depois do Tombo, na Globoplay. O longa, que estreou no dia 29 de abril, mostra a história de Conká antes, durante e depois do reality show. Ela teve uma rejeição recorde de 99,17% dos votos do público.
Sobre a produção, a cantora revelou: " O grande desafio foi seguir sendo 'vigiada' depois de tanta exposição, num período em que eu ainda estava no processo de compreensão das razões por trás do meu comportamento no BBB e entendendo o tamanho e a natureza da repercussão pública em torno dele", disse ela ao Estadão.

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