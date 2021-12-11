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Vencedor do "The Voice+", Zé Alexanddre lança single e conta memórias no ES

Zé Alexanddre conversou com o "HZ" sobre seu novo single, da participação no "The Voice+", além de histórias divertidas no Festival de Alegre, no Sul do Espírito Santo.
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 09:08

Zé Alexanddre, vencedor do "The Voice+", lançou seu mais novo trabalho, um EP autoral de duas faixas. “Procura”, que dá nome ao projeto, e “Deixa a Porta Aberta”. Aos 64 anos, o artista mostra que nunca é tarde para se reinventar na música e trilhar novos sonhos.  Somando 40 anos de carreira, o cantor também coleciona memórias no Espírito Santo dos tempos do famoso Festival de Alegre.
Em conversa com o "HZ", Zé conta que o EP traz uma pegada dos clássicos do blues e do soul dos anos 70 e 80. Segundo o vencedor do reality global, a letra de "Procura" foi direcionada na busca por um amor perfeito, mas, após finalizá-la, acabou percebendo que essa “paixão” já existia em sua vida.
Esse single (Procura) vai ser mais ou menos um reflexo do que foi o 'The Voice'. Batemos o martelo em fazer uma onda Blues e caminhando pela onda do Soul Music. 'Procura' fala da pessoa ideal, da alma gêmea. Depois que fiz essa música me surpreendi. Pensei: 'tenho essa pessoa do meu lado', afirmou Zé, fazendo menção à esposa.
O novo projeto do cantor, que conta com parceira do produtor musical Torcuato Mariano, é um mais um passo de uma carreira com muita história. Inclusive, ele chegou a vir ao Espírito Santo para tocar - e curtir - o Festival de Alegre.
“Era muito louco, a cidade ficava abarrotada de pessoas e as músicas dos festivais eram cantadas. Fui uma vez tocar voz e violão, cantar um samba. É muito bacana, lembro que, nesse dia, em Alegre. tinham três baita shows, era surreal e varava a noite. Era muito bom”

"THE VOICE+"

Mas foi apenas em 2021 que o artista ganhou o Brasil com seu talento. Zé venceu o programa "The Voice+", versão do reality da TV Globo para pessoas com mais de 60 anos. Ele entrou para o time da cantora Claudia Leite e cantou “Somebody To Love”, do Queen, na final do programa. 
“Um amigo mandou meu número de telefone para a produção, me ligaram e falaram que o programa era para pessoas acima de 60 anos. Comecei a pensar na possibilidade de participar, porque, desse jeito, não me sentia fora da 'casinha'”, ressaltou.

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