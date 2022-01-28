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Em ritmo de folia, Anitta promove ensaio de carnaval em Guarapari

Em entrevista a "HZ", cantora deu detalhes do show que fará na Cidade Saúde neste sábado (29)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 10:08

A cantora Anitta se apresenta em seu bloco de carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, no parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2020
A cantora Anitta se apresenta neste sábado (29) em Guarapari Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Anitta desembarca no Espírito Santo neste sábado (29) para agitar Guarapari com o seu tradicional ensaio de carnaval. O projeto "Ensaios da Anitta" traz para o Café de La Musique os maiores sucessos da cantora e os principais hits da festa de momo. Em entrevista a "HZ", a artista contou sobre a emoção em realizar um dos "esquentas" mais disputados do país em terras capixabas.
“É incrível, né? A gente se diverte muito. Os ensaios são mais que um show. É quando a gente não segue roteiro nenhum, sabe? Se permite errar, improvisar. Eu me jogo, o público também, convidados. É mara!”, revelou a pop star.
No repertório, Anitta diz que o público pode esperar músicas que fazem sucesso até os dias atuais, além, é claro, dos hits do momento. “Meu repertório é composto por músicas que são e foram sucesso nos carnavais", ressaltou.
Anitta leva o seu tradicional ensaio de Carnaval para Guarapari
Anitta leva o seu tradicional ensaio de Carnaval para Guarapari Crédito: Reprodução/ Instagram @ensaiosdaanitta
Em relação a um possível carnaval "indoor" (festas em locais fechados), a dona do hit "Girl From Rio" afirmou que apenas a ciência é capaz de decidir. Mas garantiu que irá cumprir todas as medidas sanitárias em seus ensaios e blocos.
“Sou a favor da segurança em primeiro lugar. Temos que acreditar na ciência, na vacina e que, muito em breve, se fizermos tudo certinho e com cuidado, a flexibilização dos protocolos vai vir. Não sou eu quem pode dizer se o indoor será a melhor opção. São as autoridades sanitárias. O que posso dizer é que cumprirei todos os protocolos em meus ensaios e blocos”, contou a HZ.
De acordo com a produção, serão quase três horas de show num palco 360º com músicas variadas de axé, funk e outros ritmos. A abertura dos portões está prevista para 15h. Os ingressos estão à venda no site Brasilticket por R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), no Lote D.

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Além de Anitta, outra atração famosa está confirmada no show deste sábado (29). A cantora e ex-"BBB" Pocah é presença mais que certa na apresentação em Guarapa. A funkeira chegou em terras capixabas nesta quinta-feira (27), para participar de um projeto da ex-"BBB" capixaba Gizelly Bicalho.

CASA DE VERÃO

Gizelly lançou o projeto "Casa de Verão", no qual a capixaba é a anfitriã de uma residência, em Meaípe, repleta de ex-"BBBs" e influencers. Durante alguns dias, influenciadores de todo o Brasil ficarão por aqui para curtir a estadia no Espírito Santo.
Alguns convidados já começaram a chegar, como Pocah, Yarley, Caio Afiune, Carol Marchezi, Lucas Vrau, Cinthia Cruz, Gleici Damasceno, Pablo Sales e Julia Alvarenga e Gabi Prado. Os famosos também vão assistir os shows de Gusttavo Lima, nesta sexta-feira (28), e da cantora Anitta, no sábado (29).

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