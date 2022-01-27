"Formariam um casal muito bonito", diz irmão de Paulo André sobre interesse em Jade Picon

O capixaba Paulo André é um dos participantes do camarote no "BBB 22" Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre

O "BBB 22" já está a todo vapor. Após a primeira eliminação, que deu adeus à Luciano , e do discurso sobre o jogo do apresentador Tadeu Schmidt, os participantes começaram a pensar em estratégias. E para falar de game - e também das repercussões do lado de fora da casa -, "HZ" conversou com Matheus Camilo, irmão de Paulo André, integrante do camarote.

Para Matheus, o "jogo" rapaz começou há muito tempo. O irmão mais velho da família Camilo disse que só o fato de Paulo ter entrado no "BBB 22" significou abrir mão de campeonatos, mundiais e do ciclo olímpico. Por isso, ele acredita que o brother vai fazer de tudo para ganhar. Segundo Camilo, "PA" (como é conhecido pelos mais próximos) odeia perder.

"Ele me surpreendeu bastante. Achei que o Paulo ia ser mais pé no chão, aquela famosa 'planta'. Mas ele ainda está entendendo o jogo e quando isso acontecer é melhor sair de baixo. Ele odeia perder, odeia com todas as forças. E quando ele mostrar esse lado, acredito que vá se dar ainda melhor", revelou Matheus.

Ainda do game, Matheus comentou sobre os novos amigos do brother no reality show. Logo na primeira semana, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva formaram uma aliança muito forte. Divertindo o público do lado de fora da casa, o trio já proporcionou muitos memes nas redes sociais.

"Em relação ao Douglas e ao Scooby, acredito muito que ele vai levar isso até o final do jogo. E não só até o final do "BBB", mas fora da casa também. Acho que ele se conectou muito com os dois, nem acreditei que fosse se dar tão bem com a galera em pouco tempo. Mas quem conhece o 'PA' sabe que ele é aquilo ali, zoa, canta, dança, brinca”, enumera.

ANITTA X JADE PICON

O irmão de ‘PA’ também opinou sobre o sucesso que o rapaz vem fazendo fora da casa. A cantora Anitta já demonstrou interesse pelo atleta nas redes sociais. Na ocasião, escreveu "Oi, Paulo, tá fazendo o quê quando sair dessa casa?".

Oi, Paulo, tá fazendo o que quando sair dessa casa??? ???? — Anitta (@Anitta) January 22, 2022

"Acho muito doido ele ser um cara cobiçado. É um cara muito bonito, não tem como negar, mas a gente não sabia que ia tomar essa proporção. Em relação à Anitta, acho que ela está dando uma chance. Agora, se o Paulo vai aproveitar, não posso afirmar (risos)".

Mas voltando para a gincana, Paulo André vem sendo "shippado" com a influencer Jade Picon. Matheus Camilo disse que se diverte vendo a repercussão da torcida por esse novo casal. Segundo ele, os dois integrantes do camarote "formariam um casal muito bonito".

"Abro todas as redes sociais e vejo imagens dele e da Jade juntos. Estou me divertindo com isso. Nunca esperei tanta gente falando disso. É muito cedo para falar se apoio ou não o casal, porque ainda não rolou nada. Mas penso que eles formariam um par muito bonito", completou.

As cadelinhas de Jade e Paulo atacam novamente pic.twitter.com/WIzRR3fnVJ — Isa (@isabellecomenta) January 26, 2022

jade n ta aguentando mais n beijar o paulo andre ? pic.twitter.com/AXCgsqQWfe — ؘ (@rezlity) January 24, 2022