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"Não sei como agir", desabafa Eslovênia após beijo em Lucas no "BBB 22"

Casal trocou o primeiro beijo da edição na festa desta quarta-feira (26)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 14:21

A casa do "Big Brother Brasil 22" começou a quinta-feira (27) com muita ressaca e reflexões sobre a festa que aconteceu na noite anterior. O beijo de Lucas e Eslovênia, o primeiro da edição, ainda era assunto, com especulações sobre mudanças no jogo.
Eslô e Lucas trocaram o primeiro beijo do
Eslô e Lucas trocaram o primeiro beijo do "BBB 22" Crédito: Reprodução/Globoplay
Em conversa com Bárbara, Laís e Brunna, Eslô afirmou que agora deverá proteger o brother no jogo. "Eu não queria ficar com ninguém por isso, porque eu me conheço. Vou querer proteger ele mais do que o normal agora", afirmou ela.
Bárbara ainda disparou que ele era sua opção de voto até então, o que Eslô afirmou que não precisava mudar por sua causa. "Se ele é seu voto, pode continuar. Só não vota em mim!", pediu a miss Pernambuco à colega de confinamento.

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Ao encontrar Lucas, deitado na sala do "BBB 22", Eslô o abraçou. "Quero um beijo", disse ele, que ganhou então um selinho da sister. Com a saída dele da sala, ela e Bárbara conversaram. "Não sei como agir", afirmou Eslô. "Se ferrou", brincou a colega.
Já Natália, que ficou abalada ao ver o beijo do novo casal, reclamou da ressaca em conversa com Jessi e Linn, e chegou a prometer que não beberá novamente. Jessi então sugeriu que elas comessem dobradinha para combater a ressaca.
Na noite anterior, Natália disse a Jessi que iria dormir para não arrumar confusão, mas voltou à pista de dança e ficou até não conseguir segurar as lágrimas. Enquanto chorava, disse que apertaria o botão de desistência, mas foi impedida pelos colegas.

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