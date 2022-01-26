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Paredão

'BBB22': Luciano é o primeiro eliminado do programa

Dançarino recebeu 49,31% dos votos para sair do 'Big Brother Brasil 22'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 08:39

Luciano Estevan do
Luciano Estevan é o primeiro eliminado do "BBB 22" Crédito: Instagram/lucianoestevan
O primeiro paredão do Big Brother Brasil 22, da TV Globo, foi definido na noite desta terça-feira, 25. O dançarino Luciano foi eliminado com 49,31% dos votos do público. Ele estava na berlinda com a cantora Naiara Azevedo, que recebeu 15,8% dos votos, e com a especialista em unhas Natália, que teve 34,89%.
Ao anunciar a primeira eliminação do BBB 22, Tadeu Schmidt foi enfático: "quando vi esse paredão, esses emparedados...na verdade, quando vi esse BBB, essa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: 'O que é que você quer?'. 'Quero entrar no Big Brother, é tudo o que eu quero'. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar?", questionou.
O apresentador também alfinetou os participantes do reality, que demonstram que, até agora, não querem saber de discussão. "É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Por que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo aqui fora? São as pessoas aqui que decidem quem ganha", enfatizou.
O primeiro paredão do BBB 22 teve 30.501.221 votos do público.

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