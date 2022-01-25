Bonitão

"BBB 22":  Rodrigo Mussi fez harmonização facial em Vila Velha, em 2020

O brother passou por um procedimento com ácido hialurônico para fazer a projeção do queixo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 14:38

O participante Rodrigo Mussi do
O participante Rodrigo Mussi do "BBB 22" fez harmonização facial em Vila Velha - ES Crédito: Reprodução/Rede Globo
O participante Rodrigo Mussi, do grupo "Pipoca" do "Big Brother Brasil 22", realizou um procedimento estético no Espírito Santo. O brother fez uma harmonização facial em 2020, em Vila Velha, com a renomada cirurgiã dentista Dra.Mariana Laranja.
Segundo a revista “Quem”, o gerente comercial passou por um procedimento com ácido hialurônico para fazer a projeção do queixo. O brother de 36 anos agradeceu a especialista após ver o resultado da harmonização. "Meu queixo ficou melhor do que eu imaginava", disse Rodrigo.
Rodrigo Mussi fez o tratamento em 2020, em Vila Velha, no Espírito Santo
Rodrigo Mussi fez o tratamento em 2020, em Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, Mussi ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing. Em 2017, voltou para o Brasil para começar do zero.

POLÊMICA

O participante do "BBB 22" foi alvo de polêmica ao usar a palavra "Traveco" no reality show. Após reconhecer o comentário transfóbico, Rodrigo pediu para a participante Linn da Quebrada explicar o que ele falou de errado.
"Traveco é utilizado nesse lugar pejorativo. Acho que a gente até sabe mas também não se liga porque isso acaba se tornando um hábito de se referir. Sim, porque é pejorativo", respondeu a cantora e atriz.
Nas redes sociais, o brother foi bastante criticado. "Rodrigo não segurou o personagem nem uma semana", comentou um internauta. A equipe do gerente comercial publicou uma nota se retratando do comentário.

