Naiara questiona Arthur Aguiar: 'Você acredita que quem ama trai?'

Naiara Azevedo faz pergunta polêmica a Arthur Aguiar Crédito: Globoplay/Reprodução

Durante uma conversa nesta noite de quinta-feira (27), Naiara Azevedo tocou em um assunto delicado para Arthur Aguiar. Os dois estavam sentados na área externa da casa do BBB 22 (Globo) conversando sobre a vida quando a cantora perguntou: "Você acredita que quem ama traí?".

Casado com a empresária e coach de emagrecimento Maíra Cardi, 38, os últimos meses da relação dos dois foram polêmicos. Aguiar admitiu ter traído a esposa cerca de 16 vezes. Eles são pais de Sophia, 3.

Ao ser pego e surpresa com a fala de Naiara, Arthur Aguiar demorou alguns segundos para responder rebateu: "Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra." A cantora sertaneja insistiu no assunto e continuou a fala: "Você acha que quando você traía ela [Maíra Cardi] você a amava da mesma forma hoje?".

Não foi possível ouvir a resposta do cantor já que a câmera que transmitia o diálogo logo mudou de lugar.

Em junho de 2020, Cardi veio a público dizer que vivia uma relação abusiva e tóxica com o ator. Arthur Aguiar admitiu a traição, mas negou que fosse abusivo com a mulher. Apesar do término conturbado, em outubro do ano passado, eles anunciaram que tinham reatado.

No ano passado, o artista lançou a canção "Regue o Amor" que, segundo ele, é resultado de todo caos que passou ao lado de Maíra Cardi.

"Nessa música consegui colocar de maneira objetiva e sincera tudo o que aconteceu entre a gente. Nesses últimos dois anos passei por muita coisa e consegui tirar a parte boa disso. A gente aprende muito, evolui e se conscientiza. Muita gente passa por isso, a diferença é que sou exposto", afirmou ele em entrevista ao F5.

REPERCUSSÃO

Na internet, os telespectadores comentaram sobre o momento entre Naiara e Arthur. "Eu odeio cameraman do BBB, na hora que o Arthur ia falar sobre traição com a Naiara eles trocaram de câmera", escreveu uma pessoa no Twitter.

"É por isso que a Naiara é necessária, não imaginava ninguém com tanta falta de noção a ponto de fazer uma pergunta sobre traição pro Arthur", tuitou outro internauta.

"A Globo quer limpar a imagem do Arthur eles terem cortado a conversa dele com a Naiara sobre traição prova isso", argumentou outro telespectador.

é por isso que a naiara é necessária, não imaginava ninguém com tanta falta de noção a ponto de fazer uma pergunta sobre traição pro arthur kkkkkkkkkkkkkkk — amanda (@irmaurso) January 28, 2022

Eu odeio o câmeraman do BBB, na hora que o Arthur ia falar sobre traição com a Naiara eles trocaram de câmera afff — hernani (@hernanijuniorrr) January 27, 2022

O BBB ODEIA ENTRETENIMENTO!



A Naiara perguntou pro Arthur sobre traição e TIRARAM AS CAMERAS DELES — Alessandra Gottlieb (@LeleGottlieb) January 27, 2022