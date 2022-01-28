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BBB 22

Naiara questiona Arthur Aguiar: 'Você acredita que quem ama trai?'

Cantor já ter traído a esposa Maíra Cardi 16 vezes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 08:08

Naiara Azevedo faz pergunta polêmica a Arthur Aguiar
Naiara Azevedo faz pergunta polêmica a Arthur Aguiar Crédito: Globoplay/Reprodução
Durante uma conversa nesta noite de quinta-feira (27), Naiara Azevedo tocou em um assunto delicado para Arthur Aguiar. Os dois estavam sentados na área externa da casa do BBB 22 (Globo) conversando sobre a vida quando a cantora perguntou: "Você acredita que quem ama traí?".
Casado com a empresária e coach de emagrecimento Maíra Cardi, 38, os últimos meses da relação dos dois foram polêmicos. Aguiar admitiu ter traído a esposa cerca de 16 vezes. Eles são pais de Sophia, 3.
Ao ser pego e surpresa com a fala de Naiara, Arthur Aguiar demorou alguns segundos para responder rebateu: "Sim, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra." A cantora sertaneja insistiu no assunto e continuou a fala: "Você acha que quando você traía ela [Maíra Cardi] você a amava da mesma forma hoje?".
Não foi possível ouvir a resposta do cantor já que a câmera que transmitia o diálogo logo mudou de lugar.
Em junho de 2020, Cardi veio a público dizer que vivia uma relação abusiva e tóxica com o ator. Arthur Aguiar admitiu a traição, mas negou que fosse abusivo com a mulher. Apesar do término conturbado, em outubro do ano passado, eles anunciaram que tinham reatado.
No ano passado, o artista lançou a canção "Regue o Amor" que, segundo ele, é resultado de todo caos que passou ao lado de Maíra Cardi.
"Nessa música consegui colocar de maneira objetiva e sincera tudo o que aconteceu entre a gente. Nesses últimos dois anos passei por muita coisa e consegui tirar a parte boa disso. A gente aprende muito, evolui e se conscientiza. Muita gente passa por isso, a diferença é que sou exposto", afirmou ele em entrevista ao F5.

REPERCUSSÃO

Na internet, os telespectadores comentaram sobre o momento entre Naiara e Arthur. "Eu odeio cameraman do BBB, na hora que o Arthur ia falar sobre traição com a Naiara eles trocaram de câmera", escreveu uma pessoa no Twitter.
"É por isso que a Naiara é necessária, não imaginava ninguém com tanta falta de noção a ponto de fazer uma pergunta sobre traição pro Arthur", tuitou outro internauta.
"A Globo quer limpar a imagem do Arthur eles terem cortado a conversa dele com a Naiara sobre traição prova isso", argumentou outro telespectador.

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